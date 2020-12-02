Экс-глава космического центра «Восточный» Бобков согласился на сделку со следствием

02.12.2020, 10:54, Новости дня

Бывший директор космического центра «Восточный» Роман Бобков, подозреваемый в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу, согласился сотрудничать со следствием, рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Бобков согласился сотрудничать со следствием. В результате он был переведен под домашний арест», – сообщил источник РИА «Новости».

Директор космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Бобков был задержан в октябре по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу. А 25 ноября стало известно об аресте главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный.

Напомним, 27 ноября Роскосмос решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, «дочка» Роскосмоса) Андрея Охлопкова из-за срыва строительства на космодроме Восточный.