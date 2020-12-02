 

Первые в истории автогонки на Луне пройдут в 2021 году

02.12.2020, 10:33, Разное

Первые автомобильные гонки на Луне состояться в 2021 году. В гонках будут участвовать две машины, которые управляются с помощью пультов и Wi-Fi. Вес каждого автомобиля достигнет около 2,5 кг.

За разработку транспортов для гонок на Луне возьмутся команды школьников из США во главе с известным дизайнером Фрэнком Стивенсоном. На Луну для гонок транспорт будет доставлен с помощью модуля Nova-C, который будет размещен на ракете. Трансляция гонок будет проводиться с помощью специализированных камер, которые будут прикреплены на транспортных средствах.

Возможность участвовать в гонках на Луне получили 6 команд школьников из разных регионов США. С 6 команд будут выбраны 2 лучшие, которые будут создавать автомобили для гонок и управлять ими. Для того, чтобы выбрать только 2 команды, все участники должны пройти ряд специальных квалифицированных испытаний. Среди них будут и гонки на дронах, и компьютерные гонки, и многие другие испытания.

Так как эти гонки на Луне — первые в истории, то к ним будет проводиться особая подготовка. Автомобили будут проверять в экстремальных условиях, так как они должны быть прочными. Ведь там нужно быть готовым ко всему, так как неизвестно что там может произойти.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Грузчик московского супермаркета был избит пенсионерами за поздний вынос ящика с просрочкой

01.07 / Мама, наливай!

27.08 / Где прячется чупакабра из Пуэрто-Рико?

22.11 / «Работает в государственной сфере»: Елена Воробей рассказала о своем любимом человеке

26.10 / “Эффект разжижения крови”: Ученые рассказали о большой эффективности аспирина при лечении COVID-19

11.10 / Про низкую нравственность апатридов (людей без Родины)

26.09 / Москва пахнет клубникой – Личное мнение

25.10 / Аналитики Sohu восхищены мощью оборонительного «зонта» России

25.11 / Ученые рассказали о пользе зеленой средиземноморской диеты

21.10 / Мнение: Женский портрет Климта возвращают в музей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ry[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска