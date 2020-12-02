Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

02.12.2020, 10:32, Разное

Судя по фотографиям, появившимся в Сети, сложно сказать, что пандемия коронавируса продолжается. Знаменитости, пришедшие на вечеринку к Филиппу Киркорову, едва соблюдали меры предосторожности. На время они забыли о социальной дистанции и существовании защитных масок.

Справедливости ради стоит отметить, что о мерах предосторожности в тот вечер заговорил только Сергей Лазарев. Певец отчитался перед подписчиками инстаграм-аккаунта, что снял маску только для того, чтобы сделать фото и поесть.

Роскошная вечеринка Киркорова ставит под сомнение слова артистов о “чудовищном положении” из-за пандемии. Видимо, все деньги в этом году вместо коллег заработал только поп-король… и Ольга Бузова, которая также подчеркнула свой достаток, вручив Алле-Виктории в качестве подарка золотой iPhone.

Киркоров не успевал говорить спасибо звездным коллегам за визит. “Хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашел время. Очень хотелось видеть самых близких , любимых, родных. Здесь вас не много, но вы самые близкие и родные мне люди”, – сказал Филипп.

Певица Жасмин, которая не так давно тоже устроила пышную вечеринку по случаю дня рождения, судя по всему, очень скучала по торжествам. Она весь вечер снимала видео для подписчиков в “Инстаграм” и фотографировалась с другими знаменитостями.