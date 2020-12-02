Стало известно, может ли ночь быть опасной для больных коронавирусом

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02.12.2020, 10:31, Разное

Врач Валерий Субботин рассказал, может ли ночь быть опасной для больных коронавирусом. Он считает, что состояние людей, зараженных COVID-19, никак не зависит от времени суток. Утверждение о том, что ночью пациентам может стать хуже, является мифом.
Тяжесть протекания коронавируса у людей, пребывающих в реанимационных отделениях, не связана с каким-то определенным временным периодом. Риски для здоровья могут быть из-за присутствия сопутствующих патологий. Физиологические изменения вплоть до остановки дыхания возникают при обструктивной болезни легких у людей с избыточной массой тела.

Медики всегда быстро определяют подобные патологии и принимают их во внимание при лечении. В больницах, куда поступают пациенты с COVID-19, имеются все условия для установления контроля за их состоянием здоровья в режиме 24/7.

Когда пациент подключен к специальному монитору, все его показатели отбиваются на экране. Аппараты сигнализируют врачам об ухудшении здоровья больного.



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