 

Киркоров пообещал стать крестным ребенку Бузовой и Манукяна

02.12.2020, 10:31, Разное

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров пообещал стать крестным для будущего ребенка Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Такое заявление он сделал на праздновании дня рождения своей дочери Аллы-Виктории.
Ольга Бузова и Давид Манукян накануне посетили масштабный детский праздник. Филипп Киркоров пригласил звездную пару на 9-летие своей дочери. Певица и блогер подарили девочке золотой iPhone. Артист оценил дорогой презент, а сама именинница смутилась. После этого Филипп Киркоров заявил, что станет крестным для ребенка Бузовой и Манукяна, который, возможно, родится в будущем.

Ранее Давид Манукян опроверг информацию о запрете на беременность в контракте Ольге Бузовой. Блогер заявил, что очень бы хотел детей от возлюбленной. В то же время он не собирается торопить артистку. Рэпер понимает, что Бузова очень много работает. Пиар-директор артистки, в свою очередь, заявил, что знаменитость пока не вышла официально замуж за блогера, несмотря на то, что на правой руке уже давно носит кольцо.



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