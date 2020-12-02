Фанаты раскритиковали Анастасию Решетову из-за снимка в откровенном наряде

02.12.2020, 10:30, Разное

Поклонники раскритиковали модель Анастасия Решетову из-за фотографии, где она запечатлена в откровенном наряде. На снимке экс-возлюбленная Тимати предстала на лошади в коротких шортах, белой майке и длинных кожаных сапогах.

Анастасия Решетова в описании затронула религиозную тему. Поклонники заявили, что молодая мама в таком образе выглядит неподобающе. Они считают, что бывшей возлюбленной Тимати необходимо одеваться более скромно.

Нашлись и те, кто подумал, что Решетова сменила религию. Сама же модель не прокомментировала подобные домыслы. Преданные фанаты встали на сторону знаменитости, заявив, что у каждого человека есть право надевать вещи, которые ему хочется.

Вероятно, снимок был сделан в ходе отпуска, куда Решетова недавно летала вместе с сыном Ратмиром. Многие заметили, что после расставания с рэпером Тимати модель стала публиковать более откровенные фото.