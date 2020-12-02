ДТЭК ВИЭ начали проверку солнечных электростанций инновационными умными дронами

02.12.2020, 10:18, Новости дня

В компании “ДТЭК ВИЭ” (возобновляемые источники энергии) начали использовать для проверки солнечных панелей “умные” дроны с тепловизорами. Об этом сообщает издание “Обозреватель”.

По информации портала, в Украине – одни из самых мощных солнечных электростанций Европы. Это ДТЭК Покровская СЭС, которая состоит из 873 тысяч панелей и ДТЭК Никопольская СЭС в Днепропетровской области – из 750 тысяч панелей. Человек не в состоянии проверить такое количество солнечных панелей, отмечается в публикации, поэтому и в мировой практике люди не инспектируют панели таких масштабных солнечных электростанций на постоянной основе, это делают раз в год – накануне весенне-летнего солнечного максимума или в случае сильных гроз. Обычно компании приглашают сторонние организации для такой проверки, но это дорогостоящая услуга, и некоторые станции вообще не проводят диагностику.

“Неисправность одной солнечной панели найти очень трудно, она может длительное время оставаться незамеченной и негативно влиять на параметры оборудования этого круга и даже может “заражать болезнью” другие панели”, – пишут авторы.

Дроны с тепловизорами могут зафиксировать увеличение температуры панели на несколько десятых градуса и передать GPS-координаты в компьютер, также они делают аэрофотоснимки в инфракрасном спектре. Это позволяет бригадам технического обслуживания получать информацию почти в режиме реального времени и быстро устранять неполадки. Управляют дронами эксперты, за один день такой пилот может обследовать около 150 тысяч панелей, на полную диагностику крупнейшей солнечной станции в Украине – Покровской СЭС – потребуется семь дней.

Директор Покровской СЭС Олег Соловей рассказал, что результаты пилотного проекта на Никопольской СЭС показали: 10 процедур диагностики в год повысили точность обнаружения дефектов на 40%, вероятность корректной диагностики выросла почти в три раза и составила более 90%. Он отметил, что в следующем году ожидают увеличение этого показателя до 100%.

“Мы ожидаем стопроцентной эффективности как от самих себя, так и от наших станций, – сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис. – Мы постоянно внедряем новейшие технологии в повседневную жизнь наших людей и на каждом из наших проектов “зеленой генерации”. Мы постоянно совершенствуемся, и наши дроны такие быстрые и умные только благодаря нашим людям, которые ими управляют”.

ДТЭК ВИЭ разрабатывает собственную комплексную софтверную модель, которая будет анализировать в единой системе данные, полученные из разных источников – SCADA, метеостанции и беспилотников. На основе этой информации программа будет формировать рекомендации для плана поддержки оборудования. Таким образом можно перейти от реагирования на проблемы в работе оборудования к их предотвращению. В компании отметили, что новое оснащение можно будет сравнить с новейшим оборудованием космических станций.