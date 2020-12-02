В августе – октябре жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате боевых действий не было – миссия ООН

02.12.2020, 10:18, Новости дня

С 1 августа по 31 октября 2020 года на Донбассе не было жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека, опубликованном 1 декабря.

Также миссия не зафиксировала повреждений гражданских объектов в результате боевых действий, кроме повреждений жилья, которые наблюдатели не документируют.

“Похвальное сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить введением усиленного режима прекращения огня, одобренного трехсторонней контактной группой в Минске 27 июля”, – говорится в отчете.

В то же время миссия зафиксировала, что два человека погибли и 22 получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны. Девять таких инцидентов зафиксировали на подконтрольной правительству Украины территории, а 15 – на подконтрольной боевикам.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с 27 июля по 25 ноября на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.