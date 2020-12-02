В США расследуют схему взяточничества за помилование президентом

02.12.2020, 10:18, Новости дня

Министерство юстиции США расследует коррупционную схему, которая предусматривала получение президентского помилования в обмен на деньги. Об этом сообщает CBS News.

Телеканал отмечает, что окружной суд Вашингтона опубликовал 20 страниц сильно отредактированных документов по делу о коррупционной схеме, в которых не указано, кто находится под следствием, а также не указаны сроки предполагаемой схемы.

Согласно документам, прокуроры запросили у суда разрешение на проверку электронных писем, которые, по их мнению, раскрывали схему сговора о взяточничестве, в которой неназванный фигурант “предлагал существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора”.

При этом в министерстве юстиции заявили, что ни один государственный чиновник не является объектом или целью этого расследования.

Как отмечает CNN, за время своего президентства Дональд Трамп помиловал 29 человек и смягчил приговоры 16 лицам. Последнее помилование было совершено на прошлой неделе – его получил бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, обвиняемый в связях с российскими властями. В частности, речь шла о телефонных звонках Флинна тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку – в день введения дополнительных санкций в отношении Кремля 29 декабря 2016 года было зафиксировано пять телефонных разговоров.