Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы

02.12.2020, 10:18, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv призналась, что подарила российскому телеведущему Ивану Урганту на программе “Вечерний Ургант” (“Первый канал”) свои трусы. Об этом она рассказала в эфире шоу “Блеф” на YouTube-канале Pokerface.

“Подарила Ивану ношеные трусики. Их забрал [его соведущий] Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: “Возьми что-то с собой”, – рассказала исполнительница.

Она отметила, что ей было жалко их отдавать.

“Это были концертные труханы. Как от сердца оторвала”, – призналась Maruv.

ВИДЕОВидео: POKERFACE / YouTube

По формату шоу “Блеф” два героя рассказывают друг другу невероятные истории. Оппоненту нужно угадать, правда это или вымысел. В выпуске с участием Maruv снялся российский музыкант Юрий Музыченко.

В эфире шоу “Вечерний Ургант” Maruv, даря Урганту трусы, заявила, что они ношеные, но стираные. Видео разместили на YouTube-канале проекта.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу “Суперстар!” на канале НТВ.