 

Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы

02.12.2020, 10:18, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv призналась, что подарила российскому телеведущему Ивану Урганту на программе “Вечерний Ургант” (“Первый канал”) свои трусы. Об этом она рассказала в эфире шоу “Блеф” на YouTube-канале Pokerface.

“Подарила Ивану ношеные трусики. Их забрал [его соведущий] Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: “Возьми что-то с собой”, – рассказала исполнительница.

Она отметила, что ей было жалко их отдавать.

“Это были концертные труханы. Как от сердца оторвала”, – призналась Maruv.

ВИДЕОВидео: POKERFACE / YouTube

По формату шоу “Блеф” два героя рассказывают друг другу невероятные истории. Оппоненту нужно угадать, правда это или вымысел. В выпуске с участием Maruv снялся российский музыкант Юрий Музыченко.

В эфире шоу “Вечерний Ургант” Maruv, даря Урганту трусы, заявила, что они ношеные, но стираные. Видео разместили на YouTube-канале проекта.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”. 

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу “Суперстар!” на канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Зеленский передал военным новое вооружение и рассказал об увеличении затрат на оборону

25.08 / Independent – учёные Гонконга доказали первый случай повторного заражения коронавирусом

31.07 / ВВП Евросоюза упал на рекордный за 25 лет уровень

06.08 / Регионы получат на выплаты медикам 14 млрд рублей

16.11 / Белорусский журналист: Добро пожаловать в Минск, ничего не бойтесь, могут и не посадить – все тюрьмы переполнены

03.08 / Приговоренный к казни калининградец вышел на свободу и снова угодил за решетку

20.07 / После обновления смартфоны Huawei стали хуже заряжаться

18.08 / Лукашенко наградил около 300 силовиков “за безупречную службу”

30.07 / В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

23.08 / Разумков сообщил, что письмо Кравчука о пересмотре постановления о местных выборах поступило в Раду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска