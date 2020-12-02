В России на допросы вызывают граждан, переживших Сталинградскую битву – СМИ

02.12.2020, 10:18, Новости дня

Следственный комитет России массово вызывает на допросы граждан, которые пережили битву под Сталинградом (сейчас Волгоград) в 1942-1943 годы. Об этом 1 декабря сообщила “Новая газета”.

Издание отметило, что повестку на следственные действия прислали, в частности, 94-летнему волгоградцу, бывшему узнику нацистских лагерей Василию Н. В документе сказано, что его вызывают для “допроса в качестве свидетеля” по уголовному делу по ст. 357 (геноцид) Уголовного кодекса РФ.

Дело возбудили “по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года”, сказано в повестке.

“Новой газете” внук вызванного на допрос волгоградца Денис Чистяков рассказал, что следователь, с которым он связался после прихода повестки, заявил ему, что “аналогичные повестки рассылаются по всей России, только в Центральном районе Волгограда 80 адресатов”.

Следователь якобы “пообещал не применять санкций за отказ явиться” на допрос.

В июле Следком РФ информировал об открытии уголовного дела “о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области”.

Битва под Сталинградом продолжалась с июля 1942 года по февраль 1943 года. Она завершилась победой советских войск. В 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград.