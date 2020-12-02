В Великобритании закрывается легендарная сеть универмагов Debenhams

02.12.2020, 10:14, Новости дня

На фоне кризиса, вызванного пандемией, одна изстарейших британская сеть универмагов Debenhams подтвердила закрытие всех 124 своих магазинов, передаёт Sky News. Как отмечает телеканал, закрытие связано с недавним объявлением о банкротстве компании Arcadia, магазинам которой предоставляла площади Debenhams.

Плохие новости приходят в связи с подтверждением Debenhams своего закрытия после провала переговоров о спасении сети универмагов путём продажи компании JD Sports. Иэн с репортажем о событии, напрямую связанном с банкротством компании Arcadia.

ИЭН КИНГ, корреспондент Sky News: Безусловно, связь между этими двумя событиями есть, потому что приблизительно одна двадцатая часть доходов Debenhams поступала от предоставления площади магазинам компании Arcadia.

Однако, я полагаю, речь идёт о значительно более масштабном крахе по сравнению с банкротством Arcadia. В Debenhams работают 14 тысяч сотрудников. Таким образом, закрытие сети отразится на несколько большем числе людей, чем введение внешнего управления компанией Arcadia.



Дело в том, что вполне возможно, что часть последней может быть продана, в связи с чем удастся сохранить некоторые рабочие места. Однако в случае с Debenhams это невозможно.



Кроме того, Кэй, не стоит забывать, что эта сеть значительно старше и является более устоявшимся предприятием, даже в сравнении с Arcadia, которая, разумеется, берёт своё начало в период после окончания Первой мировой войны.



При этом Debenhams ведёт свою историю с 1778 года, когда это был магазин ткани на улице Уигмор-стрит в части Лондона Вест-Энд. В 1813 году магазин купил Уильям Дебенхэм. В Викторианскую эпоху фирма стала одной из главных опор розничной торговли Великобритании. Она преуспела в связи с викторианским траурным этикетом, создавая траурные платья, в которые облачались люди после смерти родственника. Так что у сети богатая история, которая, по всей видимости, к сожалению, подходит к концу. 124 магазина Debenhams закрываются.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2020 года.