Великобритания усиливает пограничный контроль в преддверии окончания переходного периода после брексита

02.12.2020, 10:14, Новости дня

Великобритания и Франция подписали соглашение об активизации усилий по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш в преддверии окончания переходного периода, пишет France 24. Как отмечает телеканал, во многом из-за брексита число людей, пытающихся попасть в Великобританию через Ла-Манш, возросло, так как мигранты опасаются, что попасть в страну станет сложнее.

Беспилотные летательные аппараты, новейшие технологии и массированное развёртывание сил на границе — всё это сейчас представляет собой Ла-Манш. А целью его патрулирования является выявление мигрантов, пытающихся пересечь пролив, чтобы попасть в Великобританию — множества семей и просто людей, надеющихся заработать на жизнь.

Франция и Великобритания активизировали усилия, призванные покончить с нелегальной миграцией.

ПРИТИ ПАТЕЛ, министр внутренних дел Великобритании: Новое соглашение, которое я только что подписала со своим французским коллегой, министром внутренних дел Франции, по сути, удваивает количество полицейских, патрулирующих французскую береговую линию, и предусматривает финансирование большего числа технологий, то есть новых средств наблюдения и радиосистем, чтобы подкрепить усилия правоохранительных органов.

Как сообщается, в этом году число мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию через Ла-Манш, увеличилось до восьми тысяч отчасти из-за брексита. Мигранты опасаются того, что попасть в Великобританию станет сложнее.

В этом году Франция помешала примерно пяти тысячам мигрантов достичь берегов Соединённого Королевства, зачастую объясняя это тем, что они спасают жизни людей, останавливая их от опасного путешествия через пролив.

Великобритания ужесточает подход, стремясь установить контроль над тем, кто именно и когда попадает на территорию страны. Британское правительство также начало депортировать осуждённых за преступления иностранцев.

В среду на Ямайку вылетит самолёт с обвиняемыми в совершении преступлений на территории Великобритании. Однако представители общественных организаций и общественные деятели пытаются помешать этому, утверждая, что некоторые из тех, кого депортируют, не совершали серьёзных преступлений. Более 1800 человек подписали петицию, призывающую не депортировать мигрантов из стран Содружества наций, особенно если они переехали в Великобританию ещё в детстве.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2020 года.