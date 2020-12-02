Мнение: Цены на картины в 1970-е

02.12.2020, 10:04, Разное

В комментариях к тексту о неудачных сейлах "Купания красного коня" возникло у людей недоумение, как это на профессорскую зарплату можно было в тех условиях собрать приличную коллекцию. Легко, при желании.

Вот цитаты с цифрами для примера:

Дудаков В. А., Кашуро М. К. Русское искусство. Частное собрание. СПб, «Золотой век», М., «Априори», 2006.

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Картины, рисунки, керамику можно было купить в нескольких антикварно-коммиссионных магазинах… когда-то после войны они продавались там на вес.

Антиквариат в 1970-е стоил дешево… Средняя стоимость живописи …мастеров СРХ [Союза русских художников] не превышала 150-200 рублей. Дороже, но не более 2 тысяч, стоили работы К. Коровина. Редкие пастели Ларионова "шли" по 25-30 рублей, картины Д. Бурлюка – не дороже 100 рублей, примерно также оценивались важы М. Врубеля. Конечно, стоимость работ Айвазовского, Репина, Васнецова составляла тысячи, но бум на них начался лишь в конце 1970-х годов.

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рисунки Ларионова продавались по 5-8 рублей, стоимость его пастелей или пастелей Гончаровой не превышала 50, во столько же оценивалась графика братьев Милиоти, Чекрыгина, Пестель, Шевченко, то можно понять, почему наша коллекция пополнялась в месяц 10-15 работами. [На тот момент автор занимал должность главного оформителя фирмы "Мелодия" и зарабатывал, в т.ч. левыми заказами, от 500-1000 руб. в месяц]

[Почем продавали свои работы живые авторы]

Стоимость живописных работ не превышала 300-500 рублей у Рабина, Краснопевцева, Харитонова, но большинство же готово было продать за 30-80 рублей любую работу. Уезжая из России, к примеру. Комар и Меламид назначили по 5 рублей за каждый из совместных опусов. [shakko – они уехали в 1977. В 2010 году написанная ими в 1972 году картина «Встреча Солженицына и Белля на даче у Ростроповича» была продана на аукционе Phillips за 657 тысяч фунтов при оценке 100–150 тысяч. подробно]

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Марианна Лентулова, после того как уступила мне "Распятие", одну из наиболее экспрессивных работ отца, говорила другим коллекционерам: "Вот как я ободрала Дудакова, за целую тысячу ободрала".