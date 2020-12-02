Такого не бывало 70 лет: королева Елизавета II и принц Филипп озвучили свои планы на Рождество

02.12.2020, 9:44, Разное

Рождество – праздник, особенно любимый королевской семьей Великобритании. У нее сложились определенные традиции встречи этого праздника, которые насчитывают уже много лет, однако в этот “ковидный” год было принято решение придумать новый сценарий. Объявлено, что Елизавета II и принц Филипп не будут переезжать в Сандрингем, где они отмечают Рождество в кругу всей семьи с 1988 года. Монаршая чета решила остаться в Виндзорском замке, где они живут с ограниченным кругом прислуги с октября, и более того, впервые за 71 год, с 1949-го, Елизавета и Филипп проведут этот день в одиночестве.

Принимая во внимание все поступившие советы, Королева и Герцог Эдинбургский приняли решение в этом году встретить Рождество тихо в Виндзоре, – говорится в официальном заявлении.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла отметят этот праздник в своем поместье Хайгроув в Глостершире, но чуть позже они все же планируют навестить Елизавету II и принца Филиппа в Виндзоре. Также вполне возможно, что монархи встретятся с остальными членами семьи на пеших или конных прогулках по Виндзорскому парку.

Напомним, традиционно Рождество Ее Величество и остальные представители семейства проводят в резиденции Сандрингем. Туда Елизавета II и принц Филипп обычно приезжают заранее – в промежутке между 17 и 20 декабря, чтобы проверить, как идет подготовка к празднику.

Елизавета II в Виндзорском замкеБезусловно, монаршая чета может позволить себе любой транспорт, кроме того, у Елизаветы II имеется личный королевский поезд, однако в Норфолк она традиционно приезжает на обычном поезде, билет на который может приобрести любой турист. Ее Величество едет первым классом, стоимость которого составляет около 83 долларов.

Продолжение читайте в нашем материале “Рождество королевской семьи Британии: что происходит за закрытыми дверями Сандрингемского дворца”.