Мнение: “Восемь сотен”

02.12.2020, 9:42, Разное

Посмотрел достаточно неплохой китайский военно-исторический эпик "Восемь сотен", который в карантинный год и в условиях кризиса кинопоказов, стал самым кассовым фильмом 2020-го года, собрав при бюджете в 80 млн. долларов, около 500 млн, из них большую часть в самом Китае.

Фильм повествует о реальных событиях в Шанхае в 1937-м году. во время японско-китайской войны, которая де-факто является частью второй мировой войны.

Историческая фабула такова. Японцы осенью 1937-го года вовсю громят китайскую армию, которой крайне посредственно руководят Чан Кайши и его генералы. Японцы за счет своего технического превосходства и современной тактики ведения ведения, уверенно побеждают более многочисленные, но бестолковые китайские армии. Сражение за Шанхай проиграно, часть города лежит в руинах, но в центре города функционирует демилитаризованный район иностранцев, где жизнь бьет ключом. Рядом с ним расположен большой склад, который будет являться главным местом действия.

Так как в Брюсселе должна проходить международная конференция, где должна обсуждаться помощь Китаю, командование в Шанхае приказывает оставить часть сил в бетонированном капитальном складе (известен как "Склад Сыхан"), где располагался штаб 88-й дивизии и имелись большие запасы боеприпасов и различного военного имущества. Задача у командира оставленного батальона усиленного добровольцами, удерживать склад несколько дней, чтобы европейцы поняли, что китайцы сражаются и еще не слились под японским натиском. Фактически, этих людей заведомо оставляли на убой ради политических и имиджевых целей режима Чан Кайши, так как особого военного смысла в обороне данного склада не было и с военной точки зрения, все происходящее далее мало на что повлияло, а вот с морально-политической, оно конечно имело последствия. Название "Восемь сотен" отсылает к одной из апокрифичных версий этой истории, где склад якобы обороняло 800 человек, а на деле их было несколько меньше. В фильме есть даже такой момент, когда на вопрос корреспондента, сколько солдат на складе, один из бойцов говорит, что 420, а командир его перебивает и заявляет, что 800, что и уходит в печать. Круглое число красивее. Как не трудно заметить, китайцы по этому поводу не очень парятся, особенно если вспомнить холивары вокруг реального числа "28 панфиловцев".

Важной деталью фильма является немецкая форма китайцев – данную часть перед войной обучали инструкторы вермахта и она оснащен немецкой экипировкой, поэтому не удивляйтесь визуальным образам, где геройствуют люди в немецкой форме и в хорошо знакомых немецких касках, воевали они в любом случае на правильной стороне той войны. Собственно, покуда штурм не начался, командир строит оборону, расстреливает дезертиров и толкает духоподъемные речуги на тему того, что надо показать японским карликам, что Китай еще всем покажет.

Японцы как и в реальности, предпринимают в фильме несколько яростных и зрелищных атак в стиле "За императора! Банзай!", в результате чего вокруг склада и на самом складе происходит самая натуральная мясорубка – отрубленные и оторванные конечности, горы убитых, прыжки китайских-камикадзе обвязанных гранатами на японскую "черепаху" (такой эпизод действительно имел место).



Японская сфера процветания в Китае. Осторожно, 18+.

Сами японцы показаны как полнейшие звери – тут и массовые расстрелы пленных, и показательное потрошение пленных для запугивания защитников склада, и обстрелы с самолета гражданских лиц и т.п. Но с другой стороны, все предельно близко к истории, учитывая, что, примерно через несколько недель после событий показываемых в фильме, произошла Нанкинская резня, где японцы вырезали от 150 000 до 300 000 китайцев, в основном гражданских. В общем, фильм в этом отношении максимально анти-японский. Никаких полутонов. Японцев надо убивать и их будут убивать. В век расцветающей политкорректности, китайский подход выглядит прямолинейно черно-белым.

Можно посетовать, что у нас на тему войны с Японией ничего толкового не снимают, хотя почему бы было к юбилею разгрома Японии не снять фильм про освобождение Сахалина и Курильских островов. Но о чем это я…У нас не хотят обидеть нежные чувства японцев.

Покуда идет оборона склада, за ней прямо через реку наблюдают западные журналисты (в том числе и с дирижабля), а также многочисленные китайцы, которые прямо с балконов своих домов и на набережной. несколько дней могли смотреть кровавое шоу с десятками убитых. По мере развития событий, многие пофигистически настроенные китайцы, игнорирующие тот факт, что у них уже часть стран враг захватил, начинают что-то подозревать и даже в чем-то помогать защитникам, закидывая рогатками продукты через реку или помогая протащить телефонный кабель через мост, который простреливают японские снайперы. В конце они и вовсе сливаются в экстазе всекитайского единства. В символическом смысле конечно же. Собственно, этот контраст, очень многое дает фильму. С одной стороны кадры разрушенного города с кучей убитых, с другой стороны, яркие вывески, американская музыка, театральные выступления на улицах, скучающие обыватели в модных костюмах. Демонстрируется образ двух Китаев – один нарождающийся патриотичный, который готов сражаться с японским агрессором, а другой погрязший в капиталистическом декаданстве, плюющий на страну и своих солдат. И жертвенный образ обороняющих склад, это своеобразный маяк, который указал для многих китайцев правильный путь. В этом собственно и заключается нехитрая мысль этого фильма.

Также стоит отметить эпизод с флагом, который через реку переправляют на склад, чтобы поднять его и позлить японцев. Это флаг старого Китая, который сейчас является флагом Тайваня. В итоге флаг поднимают над складом, японцы начинают его обстреливать с самолетов, много китайцев гибнет, чтобы не дать флагу упасть. В конечном итоге, флаг устоял. Тут есть две трактовки данного эпизода – с одной стороны говорят, что этот эпизод очень не понравился цензорам и его якобы хотели убрать (как пишут, фильм достаточно существенно правили для устранения замечаний выявленных цензурой), так как фильм героизирует флаг Тайваня, хотя такой эпизод действительно имел место быть. С другой стороны, все ровно наоборот – через этот эпизод китайская пропаганда подчеркивает, что Тайвань это Китай и за это стоит умирать.

Тут не будет какого-то последнего боя, где все погибнут. Как и в реальности, после всех понесенных жертв, командование дает приказ отступать и разоружаться в иностранном квартале. Погибнет лишь группа солдат, которым дали приказ прикрыть отход, а остальные под огнем снайперов перебегают мост. Последний эпизод несколько гипертрофирован, так как потери при переправе были не столь большими, как показывает фильм. Но тут историческое соответствие принесено в жертву смысловой нагрузке и пафосу. Где опять же, можно вернуться к вопросу Тайваня. Солдаты, оборонявшие склад над которым висит современный флаг Тайваня, бегут под огнем по мосту к своим соотечественникам, которые тянут к ним руки через "границу" решетки. Бегут в родную гавань.

История реальных солдат сложилась не очень хорошо. Командира обороны предательски убили в 1942-м году, часть солдат демобилизовалась после интернирования и не принимала участие в дальнейшей войне, значительная часть попала в плен к японцам после оккупации оставшейся части Шанхая и всю войну провела в плену. В этом плане пафос речей о том, что "надо выжить, чтобы победить" конечно выглядит натянутым. Побеждали другие китайцы, эти выступили символом сопротивления, но не более того. Стоит также отметить, что группа солдат из числа оборонявших склад, принимала участие в гражданской войне на стороне Чан Кайши и после победы коммунистов, драпанула вместе с Чан Кайши на Тайвань. Так что и тут с победой не сложилось.

В конце, идет занимательная историческая справка из которой можно узнать, что:

1. Китай был главным фронтом борьбы с фашизмом, на котором он сражался 14 лет. (спишем это на то, что имелся ввиду японский фашизм).

2. Китай преодолел свою историческую слабость благодаря китайской компартии, которая сплотила и привела Китай к победе во второй мировой войне.

3. Китайская армия убила более 70% японских солдат погибших во второй мировой войне – более 1,5 млн. человек. При этом потери Китая за 14 лет войны составили 35 млн. солдат и гражданских лиц.

4. После этого идет заключительный кадр, где камера отъезжает от сохранившегося здания склада и демонстрирует панораму современного Шанхая с его многочисленными небоскребами, что должна показывать, чего добился Китай под руководством коммунистов.

Героев в фильме очень много и по большей части они раскрыты поверхностно, представляя собой некие архетипы – тут и японский полковник, озабоченный вопросами собственной чести, и пугливые ополченцы, которые не представляли, куда их отправляют, и переродившиеся дезертиры, которых ставят перед выбором – воюй или мы тебя прямо сейчас шлепнем и т.д. и т.п. Раскрываются герои по большей части слабо, хотя некоторые персонажи вполне ничего – особенно два брата-ополченца или расстреливающий дезертиров "комиссар". В нашем кино тут должно было быть традиционное нытье про НКВД и заградотряды, но китайцы правильно показывают, что трусов и паникеров на войне надо расстреливать аки бешенных собак.

С технической точки зрения фильм снят неплохо. Для него были построены масштабные полноразмерные декорации, которые придают реализма происходящему. Экшн очень бодрый и кроваво-натуралистичный. Операторская работа отличная, особенно кадры на контрасте "двух Китаев" и панорамные съемки. Можно отметить, что это первый китайский фильм снятый полностью в IMAX, но при домашнем просмотре это конечно трудно оценить. Стоит также отметить отличный звук и пару-тройку запоминающихся мелодий. В общем, с технической точки зрения очень хорошая работа китайских товарищей, которые для повышения качества, выписали из США несколько специалистов по техническим эффектам.

В целом, перед нами пафосный китайский военный эпик по мотивам реальных событий. В фильме хорошие батальные сцены, в меру умеренная пропаганда идеологической линии КПК, правильные мысли насчет причин внутренней силы и слабости китайцев и вполне заслуженная дань памяти тем, кто действительно оборонял данный склад в 1937-м году, когда для Китая казалось не было никакого просвета. Само собой, просвет появился, когда дело взял в свои мозолистые руки товарищ Мао и его товарищи построившие Китай, за который стоит сражаться и умирать. И это не только дань прошлому, но и послание в будущее.

Смотреть можно смело.