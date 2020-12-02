Мнение: О случайно раскрытом заказчике Навального

02.12.2020, 9:40, Разное

По-прежнему два ключевых вопроса волнуют тех, кто не совсем равнодушен, неважно, со знаком «+» или «–», к деятельности российского оппозиционера Алексея navalny Навального. Первый – кто «заказал» известного российского политика. С подтекстом – Сам? или всё же кто-то из близкого окружения?

Второй кто же является настоящим «заказчиком» самого Алексея Навального? Работает ли он на Прекрасную Россию Будущего или на Госдеп, или на МИ-6, или на российских олигархов, случайно опальных?

Но вот кажется здесь кое-что начало проясняться.

Пишет один человек – не совсем оппозиционный, всего лишь умеренно фрондирующий, а потому и не совсем глупый.

Главный тезис обращения Алексея Навального к европарламентариям состоял в призыве к «цивилизованному миру» ни в коем случае не признавать итоги будущих выборов в Госдуму на том основании, что к участию в них не допустят Любу Соболь сотоварищи. Понятная и довольно открытая стратегия: объявить выборы нелегитимными уже сейчас, за девять месяцев до Единого дня голосования, и качать эту тему всю кампанию. Отсюда даже легко предположить, как именно Любовь Соболь сотоварищи собираются выдвигаться: именно так, чтобы создать администраторам максимум возможностей снять их на стадии до регистрации.

Главный тезис «коллективного Турчака» (Андрей Турчак, почти ровесник Алексея Навального, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» – А.Н.) и апологетов модели «статус-кво», подразумевающей сохранение конституционного большинства единороссов в следующей Госдуме, состоит в следующем: как бы прозрачно и конкурентно ни выглядела процедура голосования, силы мирового империализма в любом случае сделают всё, чтобы объявить итоги выборов нелегитимными. А значит — незачем ломать комедию, накачивая «системную оппозицию» и теряя в качестве управляемости Думой. Оформляем кампанию в стиле «враг у ворот», делаем цифры как надо, объясняем результат «консолидацией страны перед растущей угрозой внешнего давления», либеральные протесты гасим с фоном «а они все по-любому агенты Госдепа».

И тем, и другим выгодна такая вот биполярная модель — есть Путин и сплочённая вокруг него страна, а есть #Навальный и вставшая под его знамёна вражеская агентура. Все остальные на поляне лишние. И тем, и другим такой расклад представляется идеальным с точки зрения #монополии на статусную ренту: у одних она «отсюда», у других — «оттуда», но природа её одинакова.

На наших глазах оформляется нерушимый блок охранителей и ниспровергателей, с двух рук толкающих страну к одному и тому же «минскому варианту». ©

Следуя этой логике, Алексей #Навальный отрабатывает как раз-таки «заказ» из Кремля. Примерно в том смысле, в каком нынешний российский президент Владимир Путин отрабатывает «заказ» Вашингтона или вообще мировой закулисы. То есть, известный оппозиционер выступает для российского электората, а также для фрондирующей части элиты жупелом и пугалом, безобидным на деле, но опасным с виду – подобно тому, как путинская #Россия заняла в сознании западного обывателя место инфернального противника – коварного, беспринципного и могущественного (по сути, место #СССР, но без возможностей последнего).

Слишком натянуто? Ну, можно обратиться к фактам.

В 2011-2012 гг. Россию – и особенно её столицу – сотрясли «болотные протесты», одним из лидеров и символов которых стал как раз Алексей Навальный. Многотысячные митинги, громкие лозунги («мы здесь власть», ага), политические требования… А в итоге – консолидация охранителей, недееспособность Координационного совета оппозиции, тотальный слив, закручивание гаек, усиление реакционности во власти.

В 2013 году, осенью, прошли выборы мэра Москвы, к участию в которых допустили Алексея Навального. И победа в которых действующего градоначальника, по слухам, была обеспечена девятым валом фальсификаций и махинаций. Снова протесты – и снова их слив, уже самим Алексеем Навальным. Но опять-таки, охранители напряглись, и через полгода случился #Крымнаш как инструмент мобилизации страны вокруг национального лидера. После чего российское протестное движение, отметившись парой акций «солидарности», надолго погрузилось в летаргию, и даже его почти вождь заговорил словами «Крым не бутерброд». Не в последнюю очередь потому, что внешний враг для среднего россиянина оказался более мобилизующим началом, чем «пятая колонна» либерал-предателей.

Впрочем, к 2019 году мобилизационный ресурс «крымской эйфории» оказался исчерпанным – не в последнюю очередь благодаря грабительской пенсионной реформе. Из-за чего российская оппозиция была вновь рекрутирована в активную повестку, и вновь явила символ протеста на фоне очередных «нечестных» выборов, теперь в Мосгордуму. Справедливости ради, то была проба сил второго эшелона: Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова и др. Самого Алексея Навального аккуратно вывели из игры, дав при этом новую кормушку: потенциально коррупциогенный проект «Умное голосование». Та проба вполне удалась, #протесты слегка разгорелись, и #власть с удовольствием показала, кто в доме хозяин. Хорошая тактика, чтобы изолировать радикалов и остудить умеренных.

Но то, похоже, была генеральная репетиция. А основное действо должно состояться на думских выборах 2021 года, подготовка к которым взяла старт заблаговременно. И результат которых, в том числе протестный, должен консолидировать страну вплоть до 2024 года.

Что противоречит этой логике? Весьма театрализованное и сполна драматизированное «отравление» Алексея Навального неким новым «Новичком»? Даже если принять на веру все немного противоречивые заявления немецких и французских властей (об этих противоречиях имеет смысл поговорить отдельно), инцидент вполне укладывается в сюжетную линию эксцесса исполнителей. Да и тема, похоже, уже отыграна, коль скоро жуткое преступление породило в ответ лишь чисто декоративные #санкции.

А что ещё противоречит тому, что главный заказчик Алексея Навального – Кремль?