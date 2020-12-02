 

Россияне лишатся части льгот с 1 января 2021 года

02.12.2020, 9:38, Разное

С наступлением 2021-го нужно снова привыкать к новым правилам, а также вспомнить старые. Например, с нового года перестает существовать временный порядок регистрации неработающих граждан. То же самое касается упрощенного получения выплат по безработице.

Кроме того, с 1 января перестают действовать особые правила признания семей нуждающимися, а граждан – малоимущими. Та же участь постигла выплат по больничному за полный месяц, которые не могли быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Родителям стоит знать, что теперь при назначении пособий доходы всех членов семьи учитываются. Речь идет не только о заработной плате, но и о других денежных поступлениях (с аренды жилья, получение социальных выплат или наследства). Согласно правилам, вступающих в силу с 2021 года, некоторые семьи больше не смогут рассчитывать на денежную помощь от государства.

До 1 января неплательщикам следует погаситm долги за услуги ЖКХ. В противном случае с этого месяца им придется снова переплачивать – снова будут взыскиваться пени и штрафы. Что касается заемщиков, то для них тоже прекращаются некоторые послабления, пишет LIFE.



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