Нарышкин оценил назначение Примакова главой СВР в 1991 году

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02.12.2020, 9:16, Новости дня

Назначение Евгения Примакова начальником российской внешней разведки в 1991 году помогло сохранить ее от расформирования, сообщил нынешний директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Не секрет, что в начале 1990-х годов в РФ нашлись горячие головы, которые, неверно истолковав произошедшие геополитические перемены, убедили себя в том, что потребность во внешней разведке теперь отсутствует. Звучали даже предложения о расформировании нашей службы», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.

«Большинство моих коллег считают, что назначение Евгения Максимовича Примакова на должность директора СВР России, его авторитет и глубокое понимание стоящих перед разведкой задач воспрепятствовали такому ходу событий», – подчеркнул Нарышкин.

Академик Евгений Примаков (1929-2015) в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1991-1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел РФ, с сентября 1998 года по май 1999 года – премьер-министром России.

Ранее Нарышкин рассказал, что великий русский ученый Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века.



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