 

В РФ предложили запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

02.12.2020, 9:16, Новости дня

Депутаты госсобрания Башкирии планируют внести в Госдуму законопроект, которым предполагается запретить в РФ создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев, сообщила пресс-служба парламента республики.

«Депутаты государственного собрания – курултая Республики Башкортостан намерены внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предполагается запретить в РФ создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Накануне инициатива была поддержана профильным парламентским комитетом», – приводит РИА «Новости» сообщение парламента.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что необходимость данного запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. 

По его словам, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными.

Также Толкачев добавил, что во многих странах деятельность мобильных зоопарков находится под запретом, то же самое касается и передвижных дельфинариев. 

В случае поддержки Госдумой закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. За это время владельцы передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев должны будут определить дальнейшую судьбу животных – перейти на стационарный режим работы или передать, продать животных стационарным зоопаркам.

Ранее Минюст предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках. 



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