Разработчик рассказал о кресле для космического корабля «Орел»

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02.12.2020, 9:16, Новости дня

Кресло «Чегет», предназначенное для перспективного пилотируемого космического корабля «Орел», сможет выдерживать значительно большие нагрузки, чем посадочное место «Казбек-УМ» на «Союзе», сообщил гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Сейчас заказчик значительно увеличил требования по перегрузкам. На «Казбеке» было до 70 g (величина перегрузки для тела, покоящегося на Земле на уровне моря, равна 1 g), а на «Чегете» – до 100 g», – передает ТАСС слова Позднякова.

По словам гендиректора, задача любого космического кресла – погасить перегрузки так, чтобы они не превысили допустимые пределы переносимости человеком, которые, например, для позвоночника составляют до 16-18 g (время действия указанных перегрузок составляет доли секунды). Гашение происходит за счет специальных амортизаторов.
Сейчас «Чегет» проходит испытания эргономики, после чего отправится на технические испытания: в него посадят манекен с датчиками и сбросят с высоты, чтобы понять, насколько кресло снижает перегрузки в случае жесткой посадки.

По словам Позднякова, НПП «Звезда» устраняет ряд замечаний к новому креслу «Чегет».

«Опыт показывает, что, как бы и кто бы ни оценивал, нужно потом самому сесть в кресло. Я уже сидел в нем не один раз, замечания есть, они будут устраняться», – отметил Поздняков.

По словам главы предприятия, сейчас кресло проходит эргономические проверки: его оценивает отряд испытателей разной комплекции. В дальнейшем будет проводиться работа с космонавтами.

Технические испытания «Чегета» НПП «Звезда» планирует провести в следующем году, после чего, отметил Поздняков, кресло отправится в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» для наземных испытаний.

Кресло «Чегет» в отличие от посадочного места «Казбек», предназначенного для существующих кораблей «Союз», будет многоразовым, космонавт в нем сможет выдерживать значительно большие перегрузки.

Главной особенностью кресел типа «Чегет», предназначенных для создаваемого в РФ нового космического корабля «Орел», является отсутствие индивидуального ложемента. На креслах будут установлены системы регулировки по плечам, тазу, росту и длине ног, что позволит сохранить достаточно жесткую фиксацию космонавта. Также увеличены углы в коленном и бедренном суставах, чтобы избежать отеков и неудобств. В кресле «Чегет» будут установлены два амортизатора, которые снизят вертикальные и продольные перегрузки.

Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года.



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