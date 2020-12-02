 

Эксперт о “перехвате” Лукашенко разговоров европейских политиков: Верит всему из-за страха

02.12.2020, 8:44, Разное

Александр Лукашенко активно использует критику западных политиков в своей адрес для того, чтобы сплотить своей электорат против “общего врага”. Батька пытается навязать гражданам точку зрения о том, что Европа во многом несет зло и деструктив.

В качестве доказательств своих слов Лукашенко неоднократно заявлял, что у него якобы есть оригиналы компрометирующих разговоров. Под удар попадали политики из Польши, Чехии, а Украины и Германии.

Член политсовета ОГП Лев Марголин объяснил, почему Лукашенко так полюбился именно этот прием. По словам политолога, удивляться патологическому вранью президент Белоруссии не стоит, поскольку он уже давно дискредитировал себя.

Марголин считает, что Батьке следовало бы обнародовать все записи разговоров, о которых он говорит. Эксперт не исключил, что политик в очередной раз мог бы стать объектом насмешек, как это был в случае с “Майком” и “Ником”.

При это Марголин подчеркнул, что Лукашенко действительно верит предоставляемой ему информации из-за страха. Белорусский президент живет с опасением того, что ему могут свергнуть. По этой причине он всерьез воспринимает любую информацию, с этим связанную, без весомых доказательств.



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