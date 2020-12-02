 

Сергей Безруков сыграет Сергея Безрукова в документальном фильме Сергея Безрукова про Сергея Безрукова

02.12.2020, 8:37, Разное

Народный артист Российской Федерации, актёр, продюсер, режиссер, сценарист, россиянин года, общественный деятель, предприниматель, лауреат премии «Шансон года», а также народный артист республик Северной и Южной Осетий, и Алании, Сергей Витальевич Безруков заявил о работе над фильмом «Безруков», посвящённом своей жизни и творчеству.

Фильм будет рассказывать о творческом пути Сергея Безрукова, его детстве, молодости, становлении актёрской карьеры, первых ролях, успеху, испытании славой, духовном росте, фильмографии, семье, планах на жизнь и прочих важных аспектах жизни актёра.

– Знаете, сейчас такое время, что никогда не знаешь, что будет завтра. А если со мной, не дай Бог, что-нибудь случится? Вот знаете, в народе шутка ходит: вот живёшь ты себе счастливо, ничего не подозреваешь, а потом тебя сыграет Сергей Безруков. А я и есть Сергей Безруков, так что кому же правдоподобно сыграть меня, как не мне самому?, — заявил актёр в интервью информагентству «Безруков Медиа».

В данный момент проект находится на стадии разработки сценария: с документальной точностью восстановить биографию актёра помогают материалы музея Сергея Безрукова, расположенного на Котельнической набережной. В дополнение к картине также будет выпущена продукция с актёром: футболки с цитатами, а также говорящие мягкие игрушки и надувные куклы в натуральную величину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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