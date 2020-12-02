В США готовятся провести лазерную коррекцию погоды

02.12.2020, 8:10, Разное

В настоящее время сильное потепление в атмосфере Земли является одной из глобальных проблем. Это привело к тому, что количество осадков существенно снизилось. В связи с этим у ученых возник вопрос: а можно ли у природы «перехватить» управление и самим воздействовать на погоду?

В попытке найти ответ американские ученые создали устройство, которое при помощи лазера вызывает осадки. Причем экспериментальная установка способна вызывать не только дождь, но и грозы. Так как вызывать осадки исследователи научились недавно, необходимо многое тщательно перепроверить.

Разработанная американскими изобретателями установка состоит из двух небольших элементов – лазерной установки и колбы. Габариты изобретения говорят о том, что массового вызывания дождя пока не стоит ждать. Поэтому исследователи непрерывно работают над тем, что бы увеличить мощность лазера. Они рассчитывают направить лазер в атмосферу и воздействовать на погоду.

Ученые уже получили от правительства грант в размере 7,5 миллионов долларов США для продолжения своей работы. Однако стоит заметить, что любое вмешательство человека в природу чаще всего ничем хорошим не заканчивалось, поэтому стоит еще раз подумать, прежде чем решиться на подобные шаги. Например, вызывая дожди можно оставить без осадков другие регионы планеты, где живут миллионы людей. Масштабы бедствия будут просто катастрофическими.