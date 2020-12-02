 

В Южной Корее выявили новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

02.12.2020, 7:28, Новости дня

Власти Республики Корея выявили новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы.

По данным министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Республики Корея, вирус штамма H5N8 обнаружили на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула, передает ТАСС.

В конце ноября власти Республики Корея подтвердили первый в этом году случай вспышки высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы. Вирус штамма H5N8 был обнаружен на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в 290 км к югу от Сеула. Тогда в превентивных целях были уничтожены все 19 тыс. уток, а в соседних птицеводческих хозяйствах – 290 тыс. цыплят и 100 тыс. уток. Ранее все выявленные случаи высокопатогенного штамма H5N8 на территории республики были связаны с дикими птицами.

Ранее вспышку птичьего гриппа зафиксировали на юго-западе Японии. Напомним, 27 ноября птичий грипп выявили в Бельгии и Норвегии. В тот же день РФ из-за птичьего гриппа запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее.



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