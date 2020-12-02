 

Китайский зонд «Чанъэ-5» приступил к сбору образцов грунта на Луне

02.12.2020, 7:28, Новости дня

Возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» приступила к сбору реголита – сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны, сообщила Китайская национальная космическая корпорация.

Как уточняется на официальной странице корпорации в социальной сети WeChat, в 04.53 по пекинскому времени (23.53 мск вторника) структура из двух модулей аппарата (посадочного и взлетного) приступила к бурильным работам и упаковке образцов. В ближайшее время «Чанъэ-5» также будет собирать реголит с поверхности при помощи специальных автоматизированных щупальцев, передает ТАСС.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Накануне Китай объявил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне. Аппарат приземлился к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря – Океана Бурь – на северо-западе видимой части Луны, в которой, геологический возраст поверхности составляет несколько миллиардов лет.

Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии

30.08 / Мигранты с коронавирусом покусали врачей в Италии

04.07 / Тегеран заявил о безуспешных попытках урегулировать спор по СВПД

29.06 / В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

07.10 / Армения сообщила об отражении атаки Азербайджана на юге Карабаха

30.09 / Трамп: Я не ношу маску, как Байден

23.11 / Российская нейросеть умеет определять фейки

11.08 / В Конгрессе США призвали поддержать протесты в Белоруссии

24.06 / Российский летчик рассказал о самом сложном моменте на параде в Хмеймиме

14.07 / Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска