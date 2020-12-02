Владелец разбитой Ефремовым машины определился с суммой ущерба

02.12.2020, 7:28, Новости дня

Представители лизинговой компании «СТОУН – ХХI» считают, что Михаил Ефремов причинил фирме материальный ущерб в размере 1 млн рублей, разбив в ДТП машину курьера Сергея Захарова, которая принадлежит этой организации, говорится в апелляционном определении на приговор актеру.

«В апелляционной жалобе представитель ООО «СТОУН-ХХI» просит приговор отменить, признать эту организацию потерпевшей по делу, постановив новый обвинительный приговор в отношении Ефремова. В обоснование своих доводов указывает, что автомобиль, которым в момент ДТП управлял погибший Сергей Захаров, принадлежит на праве собственности ООО «СТОУН-ХХI», которому в результате неправомерных действий осужденного был причинен имущественный ущерб в размере 1 050 000 рублей», – передает ТАСС текст документа.

При этом в своем решении судебная коллегия Мосгорсуда объяснила, что права ООО «СТОУН – ХХI» как на стадии следствия, так и на стадии судебного разбирательства нарушены не были, а потерпевшей организацию не признали в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

«Сам по себе факт непризнания ООО «СТОУН – ХХI» потерпевшей в рамках данного уголовного дела не ущемляет ее прав, не ограничивает в доступе к правосудию, не влияет на законность вынесенного в отношении Ефремова решения», – сказано в тексте судебного решения. Там указано, что лизинговая компания имеет право обратиться с соответствующими материальными претензиями к Ефремову в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав актера виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.