Мнение: Шок, это признали даже на «Эхо Москвы»! Никто не может остановить Путина!

02.12.2020, 7:14, Разное



Ну, вот и все – кажется на днях сдался последний оплот борьбы всего прогрессивного человечества с Кремлем – редакция великолепного радио «Эхо Москвы» есть подозрения – выкидывает белый флаг и более не сможет защищать неблагодарное человечество от Путина!

Все подробности, друзья, в моем новом ролике на канале "УспехРашаТВ"! Кстати, у меня появился еще один канал "А пусть не лезут!", подписывайтесь и теперь я буду регулярно выкладывать сюда все анонсы! Вместе победим!

Счастья вам!