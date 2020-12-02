 

Трампу приписали готовность баллотироваться в президенты в 2024 году

02.12.2020, 5:21, Новости дня

Американское издание Politico утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии якобы намекнул на возможность выдвижения на пост главы Соединенных Штатов в 2024 году.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать [возможными] еще четыре года. Если нет, [то] увидимся с вами через четыре года», – передает РИА «Новости» слова Трампа со ссылкой на издание.

В конце ноября американские СМИ сообщали, что Трамп якобы может объявить о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году в «день инаугурации Джозефа Байдена».

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились». Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / ФСБ пресекла масштабное производство наркотиков в Ивановской области

13.08 / Беларусь: четвертая ночь протестов

07.07 / Машину разорвало на две части после столкновения со столбом в Новокузнецке

20.07 / Кадыров ответил Помпео на включение в «черный список»

30.06 / Политика: Почему резко падает популярность Зеленского

18.09 / Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

10.09 / Посол РФ подарил Лукашенко карты с подтверждением границ Белоруссии

27.07 / Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» собрались объявить в международный розыск

05.11 / Канцлер Австрии позвонил Путину

04.11 / Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска