Трампу приписали готовность баллотироваться в президенты в 2024 году

02.12.2020, 5:21, Новости дня

Американское издание Politico утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии якобы намекнул на возможность выдвижения на пост главы Соединенных Штатов в 2024 году.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать [возможными] еще четыре года. Если нет, [то] увидимся с вами через четыре года», – передает РИА «Новости» слова Трампа со ссылкой на издание.

В конце ноября американские СМИ сообщали, что Трамп якобы может объявить о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году в «день инаугурации Джозефа Байдена».

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились». Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.