Названо одно из главных последствий перенесенного COVID-19

02.12.2020, 6:08, Новости дня

Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме. «Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы – уже в 40», – приводит слова Барановой РИА «Новости».

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», – считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

Баранова призвала детально изучить последствия инфекции. «Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались», – сказала Баранова.

Ранее врачи заявили о проблемах с памятью у пациентов после COVID-19.