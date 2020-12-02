 

Суд не установил фактов давления на Ефремова со стороны адвокатов

02.12.2020, 6:08, Новости дня

Мосгорсуд не установил фактов оказания давления на Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, вопреки доводам жалобы самого артиста и его новых защитников, говорится в апелляционном определении.

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенных в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции, так как находит их несостоятельными и опровергающимися представленными материалами. В ходе судебного разбирательства у Ефремова участники процесса неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, исследуемые в судебном заседании, в том числе в части признания вины, на что осужденный отвечал утвердительно», – передает ТАСС текст определения.

Судебная коллегия отметила и то обстоятельство, что адвокаты Пашаев и Шаргородская активно участвовали в исследовании доказательств, осуществляли их сбор и представление, заявляли ходатайства, пользовались всеми иными полномочиями защитника, предусмотренными законом.

«Кроме того, в ходе судебного заседания 21 августа 2020 г. Ефремов М. О. отказался от услуг адвокатов Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г., в связи с чем ему было предоставлено время для заключения соглашения с новым защитником, однако по прошествии времени осужденный вновь заключил соглашение об оказании юридической помощи с адвокатами Пашаевым и Шаргородской, что свидетельствует о его доверии к данным защитникам», – говорится в документе.

Напомним, 2 октября Михаил Ефремов подал жалобу на приговор. В ней актер сообщил, что на него оказывал давление адвокат Эльман Пашаев.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.



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