Вспышка птичьего гриппа выявлена на юго-западе Японии

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02.12.2020, 6:14, Новости дня

После обнаружения птичьего гриппа на одной из птицеферм в юго-западной части Японии было уничтожено по меньшей мере 30 тыс. кур, сообщило Киодо. В связи с обнаружением птичьего гриппа с начала ноября в Японии были забиты более 1,2 млн кур.

В операции по ликвидации птиц рядом с поселком Цуно в префектуре Миядзаки принимали участие бойцы Сил самообороны Японии. При этом в радиусе 10 км от фирмы, где было выявлено инфицирование, расположено более 150 птицеферм и птицефабрик с общим количеством кур, превышающим 6,5 млн. В связи с этим в районе поселка Цуно установлены пункты дезинфекции и приняты повышенные меры безопасности, передает ТАСС.

Ранее вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории префектур Кагава и Фукуока на юго-западе Японии. В связи с этим в регионе были забиты более 1,2 млн кур.

Напомним, с 27 ноября птичий грипп выявили в Бельгии и Норвегии. В тот же день РФ запретила из-за птичьего гриппа ввоз птицеводческой продукции из Польши. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее.



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