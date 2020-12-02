 

Додон посоветовал Санду быть осторожнее

02.12.2020, 5:20, Новости дня

Действующий президент Молдавии Игорь Додон считает, что его преемнице Майе Санду стоит быть осторожнее в выражениях и действиях в отношении Приднестровья, чтобы не допустить нового конфликта.

«Принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов. (…). В ходе дискуссии депутаты-социалисты выразили озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД). Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны», – написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

В прошлую среду Санду заявила, что намерена обсудить с руководством РФ вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие. В МИД РФ заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает Санду, может привести к обострению конфликта в регионе. В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина отметила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. По ее словам, Санду предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт, унесший жизни тысяч людей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Санду, заявляя о выводе российских военных из Приднестровья, должна помнить о достигнутых ранее договоренностях между Кишиневом и Москвой.



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