Елизавета II изменит рождественскую традицию из-за пандемии

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02.12.2020, 4:26, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II в этом году отпразднует Рождество не в поместье Сандригем в графстве Норфолк, где она встречала праздник с 1987 года. Такое решение было принято после консультации с экспертами на фоне распространения коронавируса.

Монарх вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом будет праздновать Рождество в Виндзорском замке, в котором они отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы, передает ТАСС.

Елизавета II находится Виндзоре со 2 ноября, когда было объявлено о введении жестких ограничений в связи с коронавирусом. Отмечается, что до 1987 года королева отмечала Рождеством как раз в этой резиденции. Сейчас ее окружают несколько десятков человек, которые в условиях пандемии ограничили контакты с внешним миром, включая членов своих семей.

В сентябре премьер Великобритании сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников».

С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.



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