Видео: Украинцы прозрели

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02.12.2020, 4:26, Новости дня

Большинство украинцев выступили против отказа от Минских соглашений, за прямые переговоры с ДНР и ЛНР и за автономию для Донбасса, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг». Эта же служба констатирует кризис доверия к президенту Зеленскому. Что означают эти цифры?

Теги: 

Украина
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Донбасс
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ДНР
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ЛНР
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Минские соглашения
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Дмитрий Бавырин



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