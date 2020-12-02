Видео: Украинцы прозрели

02.12.2020, 4:26, Новости дня

Большинство украинцев выступили против отказа от Минских соглашений, за прямые переговоры с ДНР и ЛНР и за автономию для Донбасса, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг». Эта же служба констатирует кризис доверия к президенту Зеленскому. Что означают эти цифры?

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Дмитрий Бавырин