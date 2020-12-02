Видео: Украинцы прозрели
02.12.2020, 4:26, Новости дня
Большинство украинцев выступили против отказа от Минских соглашений, за прямые переговоры с ДНР и ЛНР и за автономию для Донбасса, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг». Эта же служба констатирует кризис доверия к президенту Зеленскому. Что означают эти цифры?
Теги:
Украина
,
Донбасс
,
ДНР
,
ЛНР
,
Минские соглашения
,
Дмитрий Бавырин
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет