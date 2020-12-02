Психиатра обвинили в смерти Марадоны

02.12.2020, 4:26, Новости дня

Прокуратура Аргентины предъявила психиатру экс-футболиста Диего Марадоны Агустине Косачов обвинения по делу о его смерти, сообщил адвокат врача Вадим Мичанчук в эфире телеканала Todo Noticias.

«В ее отношении проводится расследование, что значит, что в ее отношении выдвинуты обвинения», – передает слова адвоката ТАСС.

В доме и офисе Косачов проводится обыск. «Это рутинные мероприятия», – отметил Мичанчук, отметив, что основания для задержания психиатра нет.

Косачов навещала Марадону после выписки из больницы, где ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы. Экс-футболист лечился от алкогольной зависимости.

Напомним, Марадона умер в прошлую среду в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не выносится. В доме и клинике врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Расследуется факт халатности и оставления пациента без должного внимания.

Адвокат медсестры Даяны Мадрид, в отношении которой идет расследование Родольфо Баке заявил, что Марадона за неделю до смерти, находясь в своем доме, упал и ударился головой, однако его не доставили в больницу для обследования.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.