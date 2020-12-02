 

Психиатра обвинили в смерти Марадоны

02.12.2020, 4:26, Новости дня

Прокуратура Аргентины предъявила психиатру экс-футболиста Диего Марадоны Агустине Косачов обвинения по делу о его смерти, сообщил адвокат врача Вадим Мичанчук в эфире телеканала Todo Noticias.

«В ее отношении проводится расследование, что значит, что в ее отношении выдвинуты обвинения», – передает слова адвоката ТАСС.

В доме и офисе Косачов проводится обыск. «Это рутинные мероприятия», – отметил Мичанчук, отметив, что основания для задержания психиатра нет.

Косачов навещала Марадону после выписки из больницы, где ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы. Экс-футболист лечился от алкогольной зависимости.

Напомним, Марадона умер в прошлую среду в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не выносится. В доме и клинике врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Расследуется факт халатности и оставления пациента без должного внимания.

Адвокат медсестры Даяны Мадрид, в отношении которой идет расследование Родольфо Баке заявил, что Марадона за неделю до смерти, находясь в своем доме, упал и ударился головой, однако его не доставили в больницу для обследования.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Украине запустят электронный идентификационный код – Федоров

25.09 / Госналоговая служба Украины урезала планы по наполнению бюджета, а налоговые “скрутки” растут

01.11 / Увеличилось количество жертв землетрясения в Турции

10.11 / С криптокошелька Соловья вывели 600 тыс. рублей на оппозиционное движение

22.07 / Предотвращен теракт против силовиков в КБР

27.09 / Infiniti представила прототип нового кроссовера QX60

23.09 / Рабинович: Отравление Навального – самый большой внешнеполитический кризис Путина за всю его жизнь

07.09 / Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ “Новотроицкое”

16.11 / УП – Facebook удалил страницу польского политика, называвшего Украину врагом

22.09 / Госдума одобрила законопроект о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска