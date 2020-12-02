 

Страны ОДКБ назвали войну с памятниками неприемлемой

02.12.2020, 3:32, Новости дня

Страны-члены ОДКБ выступили с осуждением усилий некоторых политических сил по искажению итогов Второй мировой войны и назвали неприемлемой «войну» с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей, говорится в заявлении МИД России.

«С сожалением отмечаем, что в последние годы участились попытки искажения истории и предания забвению уроков той войны. Полагаем, что мировое сообщество должно всемерно препятствовать любым проявлениям неофашизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, а также радикального национализма. Решительно осуждаем любые усилия отдельных политических сил по переписыванию истории и искажению итогов Второй мировой войны», – говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств ОДКБ по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Отмечается, что страны выразили глубокую обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого.

«Считаем неприемлемой целенаправленную «войну» с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей. Попытки переписать историю чреваты повторением трагических ошибок прошлого», – говорится в заявлении.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что мировое сообщество должно помнить уроки Нюрнбергского процесса и препятствовать попыткам героизации нацизма, а также возникновению его новых форм, сообщил глава Российского исторического общества.

Россия неоднократно выступала с осуждением усилий отдельных политических сил по искажению итогов Второй мировой войны. Так, в сентябре посольство РФ в Литве выразило возмущение по поводу инцидента, которое было совершено на фоне празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Вандалы облили красной краской и написали оскорбительные надписи на памятнике красноармейцам, находящемся на местном кладбище. В октябре в литовском городе Каунас вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста Также у РФ ухудшались отношения с Чехией из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В апреле памятник демонтировали. После этого СКР возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.



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