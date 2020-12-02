 

Мадуро назвал условие ухода с поста президента Венесуэлы

02.12.2020, 3:32, Новости дня

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщил о готовности уйти в отставку в случае победы венесуэльской оппозиции на парламентских выборах 6 декабря.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», – приводит слова Мадуро ТАСС. Президент Боливарианской Республики подчеркнул, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

Напомним, 25 сентября в Госдепартаменте США потребовали от Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы. После американских выборов президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о готовности работать с будущей американской администрацией.

В прошлый вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов. При этом американский лидер сообщил о готовности покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.



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