В Сенате США захотели оказать Карабаху гуманитарную помощь

02.12.2020, 3:32, Новости дня

Старший демократ комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес и сенатор от Республиканской партии Роб Портман призвали комитет по ассигнованиям верхней палаты Конгресса США оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

Сенаторы в совместном заявлении призвали «выделить финансовые средства в рамках итогового законопроекта об ассигнованиях на 2021 финансовый год (начался 1 октября) на урегулирование продолжающегося гуманитарного кризиса на Южном Кавказе», передает ТАСС.

Менендес и Портман «подчеркнули серьезность кризиса и исключительную важность американской помощи». «Гуманитарная ситуация на Южном Кавказе ужасная, и с приближением зимы она будет только ухудшаться», – полагают сенаторы. В качестве примера законодатели привели распространение нового коронавируса, а также «поддерживаемый Турцией недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией, который нанес долговременный ущерб инфраструктуре региона и привел к перемещению более половины этнического армянского населения Нагорного Карабаха, в том числе 90% женщин и детей региона». «Боевые действия, возможно, и прекратились, но нанесенный ими ущерб продолжит приводить к гибели людей в отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества», – считают сенаторы.

«Наряду с просьбой о надежном финансировании реабилитационных мер в Нагорном Карабахе Менендес и Портман также попросили Сенат выделить конкретные средства на обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов [в регионе]. Потребность [в этом обезвреживании] значительно возросла после недавней вспышки насилия», – говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты должны продолжать нашу давнюю традицию выделения гуманитарной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, например тысячам этнических армян, которые были вынуждены покинуть свои дома или иным образом пострадали от насилия», – считают сенаторы.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео на встрече глав МИД стран Североатлантического альянса обвинил Анкару в подрыве единства и принципов функционирования НАТО, указав на действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

В понедельник прокуратура Армении завела уголовное дело о «финансировании терроризма» после обвинений в адрес Турции в переброске в Азербайджан боевиков террористических организаций для участия в военных действиях во время эскалации конфликта в Карабахе.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Карабахе. В Армении также раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах.