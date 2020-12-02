«Вас слишком много!»

02.12.2020, 3:12, Разное

Департамент управления имуществом Самары решил выкинуть на улицу малоимущих женщин и детей.

Первого декабря Ленинский районный суд Самары должен принять прецедентное решение — в рамках программы «Переселения жителей из аварийного жилищного фонда» изъять для муниципальных нужд 12-метровую комнатку и 3 квадратных метра коммунальной кухни и выкинуть на улицу прописанную там семью Шубиных: пятерых женщин от 29 до 71 года и троих детей от 5 до 9 лет. Это решение даст зеленый свет нескольким десяткам аналогичных исков департамента управления имуществом. Под реализацию каких проектов «зачищается» территория? Дом на Маяковской, 52. Два окна на втором этаже слева — квартира Шубиных. Фото: Игорь Вережан, для «Новой»

Улица Маяковского, бывшая Торговая, пересекает Самару, раскинувшуюся вдоль Волги на добрые полсотни километров, поперек — прямо от берега реки, на котором семиэтажным кирпичом лежит жилой дом управления МВД, вверх в гору вдоль площади Славы с ее многометровой серебряной стелой, на конце которой стоит мужская фигура с крыльями в руках (самарцы ее называют «Паниковский, брось гуся!»); и дальше, дальше — мимо Дома работников треста «Куйбышевгоргаза» прямо до Губернского рынка. Но не всякий самарец гуляет по той части Маяковской, что лежит от угла улицы Ленинской и до Коммунистической, там, где башни из стекла и бетона еще не до конца разобрались с домишками начала ХХ века, где калитки закрываются на щеколду с веревочкой, жилища топят печками-голландками, удобства во дворе, а помои выливают в дождевой слив на проезжей части с красивой желтой разметкой.

Именно здесь, на Маяковского, 52, стоит дом, где в квартире №6 прописана семья Татьяны Анатольевны Шубиной, а именно: сама Татьяна Анатольевна, пенсионерка 1949 года рождения, четыре ее дочери от 29 до 49 лет и еще трое детей — внучки Татьяны Анатольевны пяти, девяти и еще раз девяти лет.

Сказать, что семейство Шубиных малоимущее, не сказать ничего.

Это почти так же, как называть многоквартирным домом двухэтажное деревянное строение дореволюционной постройки, во дворе которого подпирают друг друга два туалета «типа сортир», выкрашенные зеленой краской. И с такой же небывалой щедростью можно назвать «квартирой № 6» кусок деревянного настила в 6 метров длиной и 2 метра шириной, хлипкие стены из дранки, столетнюю печку-голландку и еще 3 метра квадратных от общей коммунальной кухни, больше похожей на сени, чем на помещение для приема пищи. На круг — 15 квадратов. Это и есть полезная площадь квартиры Шубиных.

В этой «квартире» живут две дочери Татьяны Анатольевны, обе с высшим образованием: 40-летняя безработная документовед Светлана, время от времени подрабатывающая няней, и 35-летняя Тамара, социальный педагог и мать-одиночка, тоже без постоянной работы, но с двумя дочерьми: пятилетней Аминой и девятилетней Варварой.

Больше в квартире номер шесть никто из Шубиных не помещается, если только не спать стоя. Поэтому глава семейства — Татьяна Анатольевна, получающая пенсию в 14 000 рублей, и ее старшая дочь инвалид детства 49-летняя Галина, тоже с пенсией, но уже в 11 000, снимают за 7000 рублей жилье в соседнем домике в этом же дворе. Только младшая дочь, 29-летняя Марина, тоже безработная, живет с мужем и 9-летней дочерью Ариной в коммуналке у свекрови. Уже больше 10 лет эта малоимущая семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

В квартире Шубиных. Фото: Игорь Вережан, для «Новой»

Неизвестно, как долго жили бы Шубины на улице Маковского в ожидании новой жилплощади, но в июле 2020 года они вдруг получили «письмо счастья» из департамента управления имуществом городского округа Самара, в котором говорилось, что в соответствии с государственной программой Самарской области по «Переселению жителей из аварийного жилищного фонда»

администрация города изымает их жилье (квартиру № 6) в обмен на 532 205 рублей — в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

Первая страница Соглашения

К письму прилагалось соглашение за подписью главы городского округа Самара Лапушкиной Елены Владимировны, которое Шубиным предлагали подписать и согласно которому Шубины должны подтвердить, что у них нет никакого «стечения тяжелых обстоятельств, при которых заключается настоящее соглашение». К тому же они берут на себя обязательства «сняться с регистрационного учета по адресу Самара, ул. Маяковского, дом 52, кв. 6, и освободить жилое помещение в течение 30 дней после поступления возмещения».

Когда Шубины пришли в департамент,

им сначала пообещали дать квартиру с удобствами, но потом специалист департамента сказала: «Вас слишком много!» — и предложила взять деньгами и выписаться.

Сумма, которую предлагает Шубиным департамент в качестве возмещения (532 205 рублей 00 копеек), была рассчитана для горадминистрации Самары не местными специалистами, а небольшой фирмой из Перми ООО «Финансовая экспертиза», которая летом 2020 года прислала к Шубиным мужчину с фотоаппаратом, после чего подготовила отчет, оценив жилье Шубиных в 491 205 рублей. К этим деньгам также были добавлены: 30 000 руб. за услуги риелтора, который должен будет найти им новое жилье, и 2000 рублей за грузоперевозки, чтобы, в соответствии с уже упоминаемой статьей 32 Жилищного кодекса РФ, компенсировать Шубиным убытки, «возникающие при изъятии имущества у собственника».

Расчет компенсации за изымаемое жилье

Похоже, статья 32 Жилищного кодекса, постоянно цитируемая представителями власти, — это секретное заклинание, которое должно гипнотизировать рядовых граждан, у которых отбирают жилье, подавлять их волю и понуждать к смирению. А заклинание на то и заклинание, что в него не надо вчитываться и вдумываться, потому что иначе оно не будет работать.

Если же собрать волю в кулак и вчитаться в эту самую 32-ю статью ЖК РФ, «Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд», то в пункте 7 там можно прочитать следующее:

ОФИЦИАЛЬНОИз Статьи 32 Жилищного кодекса РФ

«При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются <…> все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду».

Шубины не имеют связанных с жильем обязательств перед третьими лицами и даже мечтать не могут о получении со своей комнатушки какой-то прибыли, даже упущенной. А на другие убытки, на которые прямо указывает закон, ни финэксперты из почему-то Перми, ни родная администрация внимания не обращают. Взять хотя бы «временное пользование иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения». Иными словами, это стоимость арендованного жилья, которое придется снимать Шубиным, пока они не купят себе новое. Но администрация, пермяки и суд (состоялись уже 4 заседания) считают, что Шубины в течение 30 дней после того, как получат на руки 532 205 рублей, съедут с бывшей квартирки в неизвестном направлении. Хотя пока

все идет к тому, что Шубиных выселят в принудительном порядке. Несмотря на наличие малолетних детей.

В квартире Шубиных. Фото: Игорь Вережан, для «Новой»

О детях вспомнила только судья, которая вызвала Отдел опеки, но опека на заседание не пришла, а только прислала бумажку с просьбой учесть в этом деле интересы детей. И оказалось, у опеки есть свое заклинание, благодаря которому можно не обращать внимания на несовершеннолетних, которых выбрасывают на улицу. Вот как прокомментировала эту ситуацию начальник Отдела опеки и попечительства Ленинского и Самарского районов Самары Елена Фомина: «Полномочия органов опеки — защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, вопрос к органам опеки какой?» В течение пяти минут телефонного разговора Елена Вячеславовна повторила эту фразу три раза, потом добавила: «Интересы родительских детей защищают их родители, органы опеки в таких случаях никогда не привлекаются в судах!»

Елена Вячеславовна лукавит. Органы опеки постоянно принимают участие в судебных процессах, в которых затрагиваются права малолетних детей, как сирот, так и «родительских». Так, на сайте того же Ленинского суда Самары можно найти десятки дел с «родительскими детьми», в которых органы опеки участвуют в качестве третьего лица. Тем не менее чиновница отказалась ответить на вопрос, почему ее сотрудники не пошли в суд? В общем, получить какие-то внятные комментарии у руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары не удалось. Как не удалось поговорить и с начальником департамента управления имуществом города или хотя бы с кем-то из его подчиненных, потому что все департаменты городской администрации получили указание не общаться с прессой напрямую — только в письменной форме и через электронную почту городского Управления информации и аналитики.

Первого декабря Ленинский районный суд будет рассматривать иск города к Шубиным и по всем прогнозам примет решение в пользу органов государственной власти. У Шубиных будет пара месяцев на апелляцию, которая даст небольшую отсрочку, но летом их все равно выкинут на улицу. Этот прецедент даст возможность судам Самары принимать аналогичные решения по нескольким десяткам подобных исков департамента управления имуществом к малоимущим самарцам. А на освободившемся месте будет построено элитное жилье? Возможно…

Справка: стоимость квадратного метра жилья в новостройке прямо напротив дома на Маяковского, 52, составляет в среднем 100 000 рублей.

Игорь Вережан,

специально для «Новой»,

Самара

P.S.

«Новая» отправила запрос в департамент управления имуществом и департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары с просьбой прокомментировать эту ситуацию