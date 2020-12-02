 

Мнение: Среда и Шоколадница! Ура!

02.12.2020, 2:58, Разное


“Идти ли в Шоколадницу?”

ДОЛОЙ КОВИД! “Страна утраченной эмпатии” по-прежнему в трендах, а Шоколадница – место встречи с моими дорогими читателями, которое изменить нельзя! Я, соответственно, опять в среду, то есть ЗАВТРА, 2 декабря – в “Шоколаднице” на Китай-городе жду всех смельчаков и всех отчаянных девушек на АНТИКОВИДНУЮ РАСПРОДАЖУ своей книги “Страна утраченной эмпатии”!!

С 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – В СРЕДУ, ЗАВТРА (почти уже сегодня), с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки, у самого входа в м.Китайгород. Телефон для связи – +7985-741-0098. Если потеряетесь – звоните! До встречи!

А вот свежий отзыв – написал Денис Цветков 21 октября: “К слову, очень понравилась книга. Одна обложка чего стоит: сразу запах несвежих хрущей, нафталина и мокрой пыли.
Как разговор с собеседником, который с тобой солидарен почти во всем, но может добавить и от себя по всем пунктам ряд наблюдений и ценных выводов.
Почерпнул систематизированную охапку новых аргументов и фактов для борьбы с совкофилами.
Я бы рекомедовал книгу иностранцам, которые хотели бы глубже понять наши несчастные народы, их мотивации и судьбу. Ну и, само собой, книга весьма актуальна и для наших людей, на фоне происходящих в Беларуси событий”.

Источник: Размышления вольного социолога



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