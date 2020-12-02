 

Пациентов с COVID-19 в Берлине решили разместить в пустующих отелях

02.12.2020, 2:38, Новости дня

Власти Берлина намерены временно поселить в пустующих отелях граждан, больных коронавирусом, находящихся на карантине, и людей, тесно контактировавших с инфицированными, рассказал сенатор города по вопросам культуры Клаус Ледерер.

Планируется, что будут выделены 500 мест для больных, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Власти столицы таким образом надеются прервать цепочку распространения COVID-19, передает ТАСС.

Как сообщил Ледерер, Берлин хочет обратиться за финансированием инициативы к правительству Германии. Сенатор считает, что такая мера принесет больше пользы, чем простаивающие отели.

«В таком мегаполисе, как Берлин, 500 мест – это всего лишь «капля в море»…Это было бы рациональным и значимым вкладом в борьбу с пандемией», – отметил политик.

На прошлой неделе власти Германии решили продлить действующие со 2 ноября граничительные меры до 20 декабря, ограничение социальных контактов планируется продлить до начала января.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Закон, как считают критики, расширяет полномочия властей и ограничивает права и свободы граждан. В тот же день на акции протеста в Германии вышли свыше 10 тыс. человек. В Берлине полицейские применили против демонстрантов водометы.



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