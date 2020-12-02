Мнение: Быстро входят, но редко уходят

02.12.2020, 2:32, Разное

Майкл Рубин из AEI разоряется на тему исхода карабахской войны.

Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября 2020 года согласился на прекращение огня , у президента Азербайджана Ильхама Алиева были основания для торжества. Он отменил территориальные потери, понесенные его отцом, бывшим президентом Азербайджана, в конце первой войны в Нагорном Карабахе. Он успешно обманул Соединенные Штаты совершив дипломатические действия в обмен на наличные деньги и военную помощь, чтобы затем начать внезапную атаку, чтобы добиться в военном отношении гораздо большего, чем он мог бы сделать дипломатически. Он также укрепил свою собственную власть: превратив себя в незаменимого союзника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, он может рассчитывать, что они сохранят его власть в Азербайджане в случае каких-либо серьезных беспорядков. Во многом как Путин не пожалел усилия по защите интересов России путем поддержки президента Сирии Башара Асада.

Армения проиграла войну, а Алиев победил. Но проиграл и Азербайджан. Азербайджанские флаги могут развеваться над Шушей, также известной среди армян как Шуши, и Кельбаджаром, но победа Алиева достигается за счет независимости Азербайджана. Чтобы закрепить личную власть и вероятную гарантию того, что его жена и сын станут его преемниками, Алиев продал суверенитет Азербайджана. Российские войска сейчас находятся в Азербайджане. Как в теории, так и в реальности они обеспечивают соблюдение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, но возвращение российских войск в регион также было давней целью Путина, поскольку шаг за шагом он, похоже, возвращает все бывшие советские государства в свои руки. Возможно, Алиев чувствовал себя уверенно, принимая российские войска, потому что они закрепили успехи, достигнутые им и турецкими войсками во время войны, но Алиев забыл, что, хотя российские войска быстро входят, они редко уходят.

Турки тоже вряд ли уедут из Азербайджана. Целью войны Азербайджана был Нагорный Карабах и прилегающие к нему азербайджанские районы, которые Армения захватила в войне 1988–1994 годов. Но мотивация Турции была другой. Эрдоган и военные интеллектуалы, такие как Догу Перинчек, давно поддерживают пантюркистские амбиции связать Турцию в культурном, экономическом и политическом плане с Азербайджаном и тюркскими государствами Центральной Азии. На автомобиле из аэропорта Анкары Эсенбога в город посетители проходят мимо придорожной фрески, украшенной флагами тюркских республик от Азербайджана до Восточного Туркестана, как это называют китайские уйгуры, выступающие за независимость. Однако Армения является препятствием для грандиозных амбиций Эрдогана, поскольку она (и Грузия) физически отделяет Турцию от тюркских республик. Согласно сообщениям, соглашение о прекращении огня не только предоставило Турции коридор через территорию Армении (хотя механизмы этой дороги остаются неясными), но и Турция также направит войска в совместный турецко-российский центр наблюдения. Турецкий спецназ находится в Баку, а турецкие самолеты F-16 остаются на азербайджанских базах. Алиев может смотреть на Эрдогана как на друга, но Эрдоган видит в Алиеве средство для достижения цели.

Наконец, сирийские наемники . Турция облегчила их транспортировку в Азербайджан, и Алиев приветствовал их вклад. Однако сейчас маловероятно, что у Алиева есть возможность заставить их уйти, даже если бы он захотел это сделать. Подобно тому, как Турция могла направить огонь наемников по армянам, они могли так же легко использовать их для поражения любых азербайджанцев, которые выступают против целей Турции.

Азербайджан впервые завоевал независимость в 1918 году, но это длилось всего двадцать три месяца, пока российские войска вторглись на богатую нефтью территорию Азербайджана. Распад Советского Союза дал Азербайджану второй шанс. Верховный Совет Азербайджанской Советской Социалистической Республики провозгласил независимость Азербайджана 18 октября 1991 года, что впоследствии было подтверждено на референдуме. Хотя этот период независимости длился значительно дольше, конечный результат тот же: иностранные войска на территории Азербайджана отвечают не Баку, а Кремлю и Ак Сарай. Азербайджанцы могут отмечать 10 ноября как дату своей победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе 2020 года, но, когда пьянящие дни празднования отступят, они могут просто понять, что это знаменует собой начало конца истинной независимости Азербайджана и начало подчинение страны российскому и турецкому сюзеренитету.

https://nationalinterest.org/feature/end-azerbaijan-173513 – оригинал на английском

Видимо автор очень хотел посреднической роли США, но с этим не сложилось.

Но опять же, в этом он может винить лишь Пашиняна, который дал Алиеву необходимый повод для войны, что в конечном итоге привело к изменению всей ситуации в Закавказье.

Плюс еще про Сороса и Пашиняна.

В Ереване между тем сегодня снова проходили протесты с требованием отставки Пашиняна.

Как за 2 года все поменялось. Бывший кумир нации тем ненавидим и гоним.