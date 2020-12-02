В НАН Украины прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря

02.12.2020, 2:14, Новости дня

В Украине к 11 декабря ожидается более 20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Соответствующий прогноз опубликовали ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

В академии отметили, что наибольшее количество инфицированных ожидается в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской областях и Киеве.

Ученые заявили, что до конца нынешней недели суточный прирост превысит 18,3 тыс. случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело – 355 172, умерло – 12 548.