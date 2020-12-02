Мнение: Наполеон и Навальный

02.12.2020, 2:04, Разное

Недавно была очередная годовщина вторжения Наполеона в Россию – ну и, соответственно, разгрома наполеоновских войск здесь же. Не скажу, чтоб это как-то широко отмечалось – более того, уверен, что 80% населения и не подозревают о такой знаменательной дате; однако слабое колыхание все-таки случилось, кое-какие не то что дискуссии, но хотя бы «острые вопросы» в связи с Наполеоном в России всплыли.

По мне, так один из вопросов наиболее интересен. Нет, это не набившая оскомину дискуссия на тему того, кто все ж выиграл Бородинскую битву. Издавна повелось, что мы, русские, считаем, что мы, весь остальной мир считает иначе – ну так и бог с ним.

А есть более «отвлеченный» вопрос, точнее, даже теория. Многие убеждены, что у Наполеона был способ выиграть эту войну вообще без особых боев, когда никакого бородинского сражения, возможно, вообще не понадобилось бы – ввиду отсутствия противника. Речь о том, что Наполеон мог бы, по примеру этакого Стеньки Разина, просто выпустить что-то типа Манифеста «Я пришел дать вам волю!» – то есть объявить об освобождении крестьян.

В России тогда, в 1812 году, если кто не в курсе, вовсю бушевало крепостное право: Салтычихи устраивали со своими рабами такое, что ее современник маркиз де Сад обзавидовался бы, другие помещики оборудовали у себя в имении гаремы из крепостных девок на зависть турецкому султану – словом, были все основания предполагать, что русский muyjik с большим интересом и вниманием воспринял бы известия о «воле».

Однако ничего подобного Наполеон не сделал, и историки до сих пор задаются вопросом – почему? Из соображений политеса? Но ведь две огромные империи сошлись в смертельной схватке, ожесточение битв, по свидетельству современников, было невероятным, потери с обеих сторон – беспрецедентными… Какой уж тут, казалось бы, политес? И ведь даже, вроде бы, какие-то наброски подобного «манифеста» у Наполеона имелись…



Айвазовский. Пожар Москвы.

Что же помешало? Мне кажется, что причина в понимании Наполеоном целей войны. Просто ни полный разгром России, ни уж, тем более, свобода российских мужиков Наполеона не занимали. Ему нужна была Российская империя «под ключ» – то есть пусть в том же виде, какая есть, но – находящаяся под ЕГО контролем. Усмирять вышедших из-под контроля «мъюжиков» (которых он, как и все европейцы того времени, считал «дикарями») – никак не входило в его планы.

Вот из-за всех этих соображений «воли» русским мужикам пришлось ждать еще почти 50 лет.

Спрашивается, какое отношение все эти исторические штудии имеют к сегодняшнему дню? Да самое прямое, друзья мои. И я это сейчас покажу.

Вот наша Российская Федерация. Две силы «бодаются» уж который год – Власть и Оппозиция. «Империя» в лице Путина и его камарильи в последнее время явно давит, ломит, одерживает верх. Оппозиция отступает, скукоживается – но не сдается, и большинство экспертов уверено, что ее еще ждут лучшие дни…

Давайте спросим – а есть ли у сегодняшней оппозиции – как у Наполеона в 1812 году – способ резко и одним махом нанести огромный ущерб противостоящему неприятелю – то есть «власти»? Опрокинуть стройные ряды Империи, внести смуту и панику в ее ряды? Есть ли у современной российской оппозиции ultima ratio, подобное «освобождению крестьян» в 1812 году? Что-то, что способно «перевернуть доску» и разом лишить российскую власть почти всех ее козырей?

Конечно, есть. Русская история, как известно, ходит по кругу, и в ней всё и всегда повторяется.

Оппозиции было бы достаточно разбудить регионы и города – объявив о сломе извечно российской распределительной схемы: когда все ресурсы сначала стягиваются в Центр, в Москву – а затем «по справедливости» распределяются по перманентно нищим регионам, счастливых от любого увеличения подачки. Объявление о прекращении концентрации всех доходов страны в Москве имело бы сокрушительный эффект, породило бы брожение во всех, даже самых «пропутинских» областях и регионах. Собственно, эта тема давно уже назрела и перезрела.

Однако ничего подобного не происходит. Оппозиция предпочитает говорить о чем угодно, но только не о РЕАЛЬНОЙ децентрализации. О коррупции, но не о контроле «снизу». О чудовищно неээфективных тратах Центра – но не о том, что деньги должны тратить на местах, потому что это ИХ деньги…

Почему? Моя версия – что у нынешней оппозиции, при всей ее идеологической пестроте, резоны примерно те же, что и Наполеона. Причина – в понимании оппозиционными лидерами целей борьбы с «режимом Путина». А именно: никто не собирается освобождать «дикарей». Оппозиции нужна Россия «под ключ»: такая же, но под ЕЕ контролем. Только и всего. Только ради этого ее и «спасают» от «кровавого путинского режима».

Вспоминается любимый фильм детства – «Кавказская пленница». Помните, там Шурик выкрал спеленутую, как мумия, Нину у похитителей, нес не себе, а на привале освободил ей одну руку, намереваясь признаться в любви? Что сделала Нина? Правильно – она этой рукой первым делом залепила бедному Шурику пощечину. А что сделал Шурик? Правильно – тут же, от греха, снова запутал эту руку веревками. Спасать девушку спеленутой – так оно сподручнее и спокойнее. Желательно еще и с кляпом во рту.

Точно так предпочла бы «спасти» Россию и наша оппозиция. В популярном лозунге «Россия – без Путина!» пропущено одно слово. Там на самом деле 4 слова, и без купюр он должен звучать так:

Путинская Россия – без Путина!