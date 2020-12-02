Мнение: Письмо: “Трасса была простая, поворотов мало”

02.12.2020, 1:54, Разное

Для самостоятельного разбора вам письмо.

Длинное, но интересное.

Здесь автор, похожий на нерыбу, и женщина у него похожа на нерыбу.

Остальное сами разбирайте.

novinskiy_ig

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я узнал о Вашем блоге примерно 5 месяцев назад. Прочитал книгу, прочитал полностью блог, сейчас многое более осознанно перечитываю, разбираюсь с фотосериалом.

Мне 33 года, живу в Киеве, был женат, развёлся три года назад, есть дочка, 7 лет, было очень много судов, но в итоге дочка живет со мной, опека 80 на 20. Дочку очень люблю, не представляю жизнь без неё. Развелись потому что я изменял. С женой сначала был треш, но сейчас нормальные отношения, общаемся спокойно. С ребёнком помогает Няня. Родители мои тоже теперь в Киеве, но к ним только в гости ездим, я их никогда малой не напрягал, отношения хорошие. У меня есть свой небольшой бизнес, но он особого участия моего не требует, там всё налажено, поэтому я ещё работаю посредником между разными компаниями (заказ/сбыт/открытия торговых площадей), выезжаю на удачных знакомствах, их за время работы собралось достаточно, здесь профессиональных заслуг нет, доход нормальный. Работы много, но времени хватает на увлечения, путешествия (отпуски всегда с малой).

В качалку лет с 17 ходил и хожу, три года назад добавил рукопашный. Иногда участвую в гонках, есть для этого машина. Есть и обычная машина, квартира, которую купил после развода, прошлую оставил жене в качестве обмена на основную опеку над ребёнком, чтобы не было апелляций. Родителям два года назад купил небольшой дом в Киеве (они жили в России, но вот вышли на пенсию и смог уговорить переехать сюда). Есть ещё одна небольшая квартира, она чисто «для встреч», дочку никогда ни с кем не знакомил. После развода длительных отношений не было.

В июле я поехал в один небольшой город по работе, взял новый проект, новое для себя направление. Там провёл пару недель, очень продуктивно по работе, мыслями был в ней. Город маленький, у моря, прикольный такой, людей мало, пробок нет, спешки нет, вроде работа, но и отдых короче. Примерно через неделю после приезда, на пешеходном переходе заметил очень красивую девушку, она мне улыбнулась, я тоже, в общем пока улыбались и я строил мачо из открытого окна, то немного заехал на зебру, а там как раз переходили дорогу другая девушка с ребёнком. И вот эта вот другая так глянула на меня, ну хз как, но задело, надменно что ли, а обычно все улыбаются. Я пропустил их, потом развернулся, поехал за той, из-за которой на зебру наехал (К.), взял номер у неё, договорились вечером куда-нибудь на кальян. Но в итоге я ещё немного проехался назад и догнал ту девушку с ребёнком (А.), хотел что-то колкое сказать (мачо ж, чё там), а в итоге остановился и извинился.

Она очень мило и доброжелательно общалась, ничего такого, что мне показалось, никакой надменности, какая-то наоборот очень открытая и искренняя. Ни намёка на флирт, как я привык. Я извинился и спросил могу ли подвезти их, чтобы точно уже быть уверенным, что таких ситуаций сегодня больше у них не произойдёт. Отказалась, сказала, что уже пришли, показала на соседнее здание, они шли туда на тренировку. Я не знал, что сказать, потому что привык, видимо как Сокровище, что девушки и сами всегда заинтересованы в общении со мной. Единственное, что пришло в голову, это пригласить на обед в ещё закрытый ТЦ, который я готовил, там была огромная игровая, гоночная и спортивна площадь, официальное открытие должно было быть через неделю, а сейчас ребёнок мог бы там поиграть первый и один. Малой очень обрадовался и она согласилась. Договорились на следующий день.

А. очень красивая, но не броская, не стандарт инсты, потом часто замечал, что на неё всегда обращают внимание, к ней тянутся все мужчины, а женщины (мои знакомые, с которыми потом познакомил, считают её «серой мышкой»). Стройная очень, ухоженная, стрижка прикольная. Я был уверен, что моя ровесница, может на год-два младше, но оказалось, что ей 36, когда она потом узнала про мой возраст, то было видно, что не оч ей это.

С К. встретились вечером, К. 25 лет, высокая, яркая, губы, все дела, классная, другая совсем. Отвлёкся сразу от А., классно посидели, целовались, она потом предложила в ночном клубе продолжить, я позвал знакомого с которым работал здесь, она подругу свою. Заехали все вместе в бар по дороге, всё весело было и ок. Приехали в клуб, сели и через один стол была А. с подругами. Город небольшой и приличных клубов там пара, поэтому я на проведение не списывал, но реально был очень рад её встретить. Меня А. не видела. Отдыхали они ярко. А. танцует очень классно, не знаю, ничего пошлого, но секс. Одета была просто: кроссы и белая рубашка, типа платья короткого, но свободная, похожая на мужскую. Стильная короче. Бухали они конечно не как леди, отжигали так, что весь зал на их столик смотрел. На танцпол они не выходили, тусили только у своего стола, ни с кем не знакомились, хотя туда постоянно кто-то подкатывал.

Подруги у неё тоже все классные, их там четверо было. А. ни на кого вообще особо не смотрела, хотя всегда кивала с улыбкой в благодарность, когда им приносили от кого-то кальян очередной или коктейли. Мы собрались уходить, ещё не особо поздно было, но девчонки захотели в более тихое место переместиться. Пока все пошли такси встречать, я все таки подошёл поздороваться к А., она увидела меня, вроде обрадовалась, но хз как оно там, представила подругам, слышно ни фига не было, подруги сразу предложили с ними выпить, мы выпили, немного поперекрикивались, посмеялись, я сказал, что у них шикарная компания и мне жаль, что пора уходить. А. танцевала рядом, это реально сводило с ума, плюс я уже был выпивши, поэтому я поспешил уйти, чтоб не смотреть на неё откровенно липко, все подруги обнимали меня на прощанье, но А. не подходила, я сам притянул её, обнял и спросил есть ли у неё парень, она сказала, что нет.

Я конечно обрадовался, попрощался, закрыл им счёт (не знал просто как могу проявить хоть какое-то внимание) и уехал. Дальше мы поехали в бар, потом с К. ко мне. Настроение было отличное, К. сказала, что влюбилась, мне она тоже очень понравилась, договорились встретиться на следующий вечер, К. пригласила к себе в гости.

Днём встретились с А., при чем я понял, что номер она свой мне так и не дала, я просто ждал у центра, они подъехали на такси, я был реально рад, хотя понимал, что если не приедут, то мне все равно здесь как раз работать, на тот момент я ещё не волновался. Она была совсем другой, снова милой, такое впечатление, что вчера в клубе совсем не она отрывалась. У неё оч прикольный малой, ему тоже 7, как и моей, я ему полностью провёл экскурсию, покатались на картингах, он скромный и стеснительный, но потом вроде подружились. Рестораны там ещё не работали, пока малой играл мы просто пили кофе и говорили, я прозрел тогда, что темы были большей частью по моей работе и она во всем круто шарит. Но предлагал я именно обед в качестве компенсации, поэтому поехали пообедали ещё в другом месте, мелкий был доволен, А. вроде тоже. Им надо было на тренировку потом, отвёз, попрощались. Я взял кофе, пирожные и вернулся караулить её одну, пока малой на тренировке. Она вышла, было видно, что удивилась, села в машину, мы болтали, но снова таки «ничего личного». Я спросил что-то типа: нет парня – потому что сложно выбрать? Ну про то, что вчера у неё было очень много внимания. Она ответила, что нет, просто муж не разрешает парней заводить. Я конечно сначала обломался очень, но потом , наверное, оперативно обвился ЗВ, что с замужними мне обычно ещё проще было.

Включил Кривляку, потому что начал шутить что-то про то, что такое послушание очень приятная функция, она ответила, что это не входит в демо-версию, что полный набор функций доступен только после брака. Я сказал, что разведён и уже не помню как там в браке, она ответила, что очень классно. В общем странная вышла хрень, я понял, что в браке у неё всё ок, жаловаться она явно не намерена, но с другой стороны понимал, что села же все таки ко мне и сидит болтает – хватит и этого, а дальше по обстоятельствам. Узнал, что она экономист и преподаёт в местном университете. Обменялись номерами.

Потом я пару дней был с К., всё было ок, работу подгонял, вечером отдыхали.

Перед моим отъездом мы с К. пошли гулять по набережной и встретили А. с семьей. Я совсем загрустил, хотя вроде и не думал о ней эти дни. Муж у неё выглядит отлично, старше её, не знаю, может лет на 6-8, похож на Клуни чем-то, солидный такой, ну там имидж, фигура, я совсем другого типажа, как мальчик против него. Ну и выглядели они счастливо, явно не в дефолте. Она всегда на такси была, простая, поэтому я и с уровнем доходов видимо ошибся, машина у них хорошая, все стильные втроём. Они садились в машину, а мы проходили мимо. Я не знал, как себя вести, но все таки улыбнулся и поздоровался. А. с улыбкой ответила, открыто, было видно, что ничего не смущает. Она вообще всегда как светится. За 4 месяца следующих я не слышал и ни разу не видел её в плохом настроении.

В общем, по уровню того, как расстроила меня эта встреча с её мужем, я точно понял, что СЗ её для меня уже высока.

На тот момент мне вроде были рады, меня никто не посылал, поэтому я позвонил перед отъездом и предложил встретиться сегодня, потому что завтра уезжаю. Она отвела малого на тренировку и у нас было 1,5 часа. Я приехал с огромным букетом, хотя это получилось пздц как не в тему, домой она их не взяла, я вроде и понимал это, но хотелось что-то красивое привезти ей. Про себя она почти ничего не рассказывала, но с ней легко на любые темы, темы всегда больше были мои. Показал фотки дочери – она про неё много расспрашивала. С кем я тогда был, когда встретились, она не спросила. Когда показывала видео своего малого, я спрашивал про тренировки, то выскочило уведомление в Телеге, Эволюция новое сообщение (ну короче так я и узнал про Ваш блог, она мне рассказала, подключили мне канал в Телеграмме. Я сразу заказал книгу и начал изучать блог, потому что я реально кроме спорта/машин/экономики вообще валенок, а она во многом разбирается. Потом привёз назад к тренировке, вышел открыть ей дверь и когда она выходила из машины, то притянул и поцеловал. Очень коротко, но она ответила. Поцелуй вышел странный, оборванный какой-то, вроде и страстный, но совсем урывок и через секунду прощаясь снова тон «ничего личного». Я спросил когда я могу ей звонить и писать, чтобы не причинить беспокойств, она ответила, что в любое время, потому что мы нормально общаемся и нет никаких неудобств. Меня это немного вывело и я ответил, что ок, тогда я буду ей писать, что хочу её, что думаю о ней постоянно и не могу забыть – в любое время. Она ответила, что сама позвонит…

Первое время было много дел по возвращению, с малой много времени проводил, тусил мало. Писал ей – не отвечала. Потом тусил больше, но все равно не мог выбросить её из головы. Понимал, что моя СЗ низкая для неё, не понимал, что надо делать. Она для меня приз: немного старше (у меня в основном девушки лет на 5-7 младше всегда, разница с ней во всем в её сторону), намного умнее, выглядит классно (в дальнейшем, когда мы вместе в моей компании были, то там у всех девчонки тоже обычно 23-27 лет, а если у кого-то ещё первая жена осталась, то эти полностью и страшно переделанные, на А. всегда всё мужское внимание в компании было), плюс у неё опыт, семья удачная, не дефолт.

Потом начал разбираться пытаться во всех этих шагах, гендерных их отличиях, решил, что поцелуй был, значит буду ещё писать/звонить, хотя не уверен, что там ещё не было «послали-иди». Позвонил днём – ответила, поговорили, я был счастлив её слышать, она прямо сказала, что рада звонку, спрашивала про работу, рассказала как сейчас работает тот ТЦ. Сказала, что-то типа «ну, созвонимся ещё». Я ждать конечно не стал (наверное это тоже было неправильно), начал писать ей сразу после разговора, что очень хочу увидеть её и пока писал – рванул снова в тот город, мне часов 5-6 ехать, приехал туда уже поздно вечером, написал, что я возле их зала, она не ответила, я купил много цветов и оставил у администратора зала. Поехал назад, утром надо было быть в городе. На следующий день она перезвонила и сказала, что через неделю будет в Киеве по работе, на каком-то обучении. Я был очень рад. Потом она отморозилась на неделю, практически не общалась и я был уже не так рад. Я понял, что локус мой у неё, завишу эмоционально, шатает от того напишет или нет. Но что с этим делать, кроме как работать, качаться и проводить время с дочкой, я не знал, а это я всегда и так делал.

Когда приехала – встречал, сразу повёз обедать, хотелось, чтоб ей понравилось, старался выбирать места поинтереснее. Вроде как-то легко всё было, без напряга. Я предложил ей остановиться у меня, но сказал, что квартира пустая, не в смысле со мной. Она ответила, что тогда это бессмысленно и у неё номер все равно уже оплачен. Я немного растерялся, но потом понял, что она троллит меня и сидит просто ржёт, пока я очень видимо активно соображаю насколько тупанул. Серьезно ко мне ехать категорически отказалась. Я совсем не знал, что предложить, кроме стандарта там кафе-рестораны, ну покатал по городу, показал свой офис, ресторанчики, заправку, она сказала, что этот план использовал Кот в сапогах, и что оч не хватает крестьян, которые будут кричать, что это поля Маркиза Карабаса. Я понимал, что это мои рисовки, но мне очень хотелось её как-то впечатлить, ну, не знаю, дать уверенность, что могу обеспечить ей с малым норм уровень. Потому что кроме материального, что я могу предложить: ребёнок со мной живет, переезд в Киев и все эти изменения это тоже больше гемор, чем плюс, тем более она не любит шумные города. Штурман видимо или паровоз, очень вперёд всегда бегу. Вещи были в машине, в гостиницу везти стойко отказывался, так и катались целый день, никуда не отпускал. Потом поехали поужинали, было видно, что она устала и я сказал, что на сегодня хватит, поехали домой. Дочка с бывшей как раз на три дня была. Хотел именно домой отвезти.

Вёз и понимал, что очень хочу её каждый день туда везти, не так, как раньше со всеми. Мы про секс вообще не говорили и не шутили особо на эту тему, ну как в обычном трёпе при знакомствах бывает. Короче, никаких предпосылок что ли к сексу… По дороге она спросила, где продуктовый и что дома есть, что на завтрак приготовить… Приехали домой, ей понравилось, сказала, что это круто так высоко жить, вид очень понравился. Я старался максимально комфорт создать: чай заварил прикольный, вина и всяких вкуснях сообразил, по дороге ещё купил ей халат, тапочки. Дома никакого неудобства или скованности не было. Обнимал её постоянно, не мог отпустить. Она совсем другая была, как переключилась: отзывалась не всё, очень сексуальная. Я все время до нашего первого секса особо о нем не думать старался, чтоб никаких ожиданий. Секс классный был. А. в сексе кайфовая, чувственная, без всяких там спецэффектов, отзывчивая, легко понять, что ей нравится и что приятно.

Утром проснулся чуть раньше, пока она собиралась, кофе заварил, завтрак сварганил. Она выглядела круто оч, строгая, очки, волосы как-то там собрала вверху. Собрался отвезти, оделся (она приехала кандидатский минимум сдавать, универ её далеко от меня) – отказалась, сказала, что ей выходить уже пора, что такси вызвала, тем более ей тут недалеко, она такси до гостиницы своей вызвала. Я спросил, что за странный крюк? Сказала, что её всегда коллега утром из гостиницы забирает, когда она здесь, не хотелось бы каких-то разговоров. Понял конечно, но реально стало неприятно. Для себя осознал, что чувак, чего ты ожидал, это ж как ты любишь – замужняя. Мне кажется, что вот здесь свой ЗВ осознал. Спросил во сколько освободится, сказала, что часам к 15, созвонимся короче. Набрала, приехал, забрал. Видимо на лице у меня были щи, был сходу примерно такой диалог:

А: Ну слушай, сразу же было понятно, что непростая ситуация, с чего удивление?

Я: Не удивлён, просто понимаю, что дальше будет только сложнее.

А: Можно просто не усложнять.

Я: Так поздно уже, всё, раньше надо было.

Остаток дня норм был, катались, болтали, заезжали в какие-то кафешки. Ночью должны были быть гонки, мне туда не надо было, там трасса простая, не оч интересная намечалась, но на тот момент я уже читая Ваш блог, вспомнил, что неплохо, когда адреналин и рядом я. Предложил быть моим штурманом (хотя второго я никогда не брал), она поржала, что больше все таки Училка. Приехали на трассу, познакомил с некоторыми друзьями, она быстро влилась, часик до заезда поболтали, всё ок было. Трасса была простая, поворотов мало, поэтому скорость можно было выжать. Вроде понравилось ей.

Я потом приставал, переспали, понятно, что секс в машине, ещё и такой машине – это и близко не как в порно, но она потом сказала, что было круто. Предложил поехать поужинать, отказалась, сказала давай дома приготовим. Заехали в магаз, взяли продуктов, приехали домой. Готовит она вкусно, пока я смотрел как готовит, хотелось попеременно то трахаться, то смотреть как она готовит. Как тогда в клубе с танцами, она когда чем-то занята, увлечена, то у неё какое-то особое состояние, вся в процессе этом. На ужин приехали друзья, две пары с гонок.

Мы пошли на террасу ужинать, ну и все туда-сюда ходили, было видно, что О., мой друг, постоянно старался уделить А. внимание. Крахом вечера стал тот факт, что А. позвонила какая-то подруга и попросила что-то там ей передать, так как завтра не смогут встретиться, а послезавтра А. уезжала. У О. машина круче моей и он никогда её никому, а тем более своей девушке не давал. И тут А. говорит, я отлучусь, минут 10 туда-обратно на такси, извините, скоро вернусь. И О. заряжает, да ну, сейчас такси пока приедет, возьми мою , типа, тебе ж как раз автомат норм (говорила, что механику не водит, обсуждали перед гонками), ключи в коридоре… в итоге его девушка (М.) была уже подпившая и устроила истерику, рассказала А., что мы с ней спали, что она тут просто очередная, начала рассказывать про всех, кого знала, это всё под офигевание О., вторая пара короче испарилась. Так распался мой брак, почти аналогичная ситуация там была, я понял, что ничего не изменилось, меня очень нагребло. Я не знаю как оценить реакцию А., как понять насколько этот вот момент всё испортил. Она просто выслушала не перебивая, потом спокойно сказала, что у неё в другом городе семья, другая жизнь, типа, ну, у каждого свои недостатки… О. молча утащил М. А. после их ухода просто убирала со мной посуду, говорила на отвлеченные темы, я сам предложил поговорить, она отказалась.

Следующий день А. почти весь была занята, потом поехали малому подарок купить. Она с ним по телефону говорила и выбирала из двух наборов Лего, я сразу эти два купил, пока она ещё с ним висела, мне очень хотелось в тему подарок ему какой-то. Поехали ужинать, я постоянно её старался за руку держать, обнимать. Вроде как-то теплее стала. На след.день она уезжала, а бывшая должна была дочку привезти, А. знала, я всегда при ней по телефону говорил (она нет), А. спросила, что любит Ева (она по имени к ней обращается, я обычно мелкая говорю, а А. сразу сказала, что имя очень красивое), в итоге приготовила нам кучу еды и даже пирог спекла, который любит дочка. Отвёз на вокзал, подарил подвеску в виде спички, у неё все украшения очень необычные, ей вроде понравилась. Днём с дочкой был, вечером работа, потом тренировка, пока она в поезде была – созванивались, переписывались. Домой приехала и тишина. Я со всеми перестал спать на тот момент, больше работать начал, с О. всё разрулил, мы дружим лет 15, там всякое было. Через дня три всё бросил, купил подарков и поехал к ней. Приехал до тренировки, подождал, удивилась и сказала, что очень скучала. Потом начали больше переписываться.

Короче, в таких встречах урывками прошло лето, она пару раз ко мне приезжала, я старался чаще к ней мотнуться. За это время познакомил с дочкой, они подружились сразу, отвозили вместе малую к бывшей, там тоже хорошо всё сложилось. В сентябре началась школа у малого, у неё пары, времени стало меньше свободного.

Неделю назад я приезжал к ней на пару дней, снимал квартиру, виделись по возможности. Я сказал, что люблю её, спросил, чем я ей плох, как социальный лифт? Она посмеялась, но ответила, что тоже меня любит. Первый раз такой был разговор.

Вчера переписывались много, там не суть, но я спросил про мужа, наверное это очень зря было:

Я: очень скучаю за тобой, влюбился как мальчишка.

А: ты и есть мальчишка

Я: но ты меня любишь)

А: люблю

Я: а мужа любишь?

А: люблю

Я: так не бывает

А: как видишь, бывает

Я: одинаково не любят

А: а я и не одинаково люблю

Я: я так не хочу

А: и я так не хочу

Я: а как ты хочешь?

А: хочу наоборот (хрен знает о чем это она, я не догнал)

И пропала на сутки. Раньше ещё мы договаривались встретиться через пару дней в соседнем с ними городе, она на один день туда ехала к подруге на ДР. Я квартиру снял, цветами там все заставил, очень соскучился, но понимал, что может и не приедет. Приехала. На ДР тот она сходила и вернулась быстро, день провели вместе. Она сама стала говорить, что любит, что скучала. Я для себя отрефлексировал, что меня ужасно расстраивает, когда она едет домой. Про мужа никогда вообще никаких разговоров не было, я не спрашивал ничего, она не говорила ничего. Но меня прям рвёт, не хочу делить её. Хочу вместе жить, не могу эту хрень больше вывозить, стал раздражительный, на работе меньше концентрации. Я реально ни с кем ничего не мучу параллельно, не хочу больше такого как раньше. Через неделю после последней встречи, ну на днях, я ей об этом сказал. Предложил жить вместе, разводиться и выходить за меня замуж. Сказал, что либо так, либо лучше закончим всё это. Мне это не легко далось, но я реально лучше сейчас переживу, если отморозится она, чем каждый раз понимать, что после меня домой поедет и потом вообще неизвестно как там меня поведёт от этой ситуации. Она сказала, что ей надо подумать, что всё очень сложно.

Я знаю, что теперь ходов у меня нет, выбирает она, а не я. Уважаемая Эволюция, подскажите, пожалуйста, что мне делать, чтобы для меня эта ситуация как-то правильно завершилась? Я точно понял, что назад не хочу, ничего не хочу как раньше было, до неё. С ней бы конечно хотел всё, но не в моих границах на это влиять теперь. Жалею, что мало говорили, может гарантий не достаточно, что я не буду как раньше, но она никогда ничего и не спрашивала сама.Что мне делать и куда дальше двигаться?

Спасибо огромное Вам за всё!