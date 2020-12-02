«Патриоты России» и «Родина» поддержали запрет иностранного гражданства для госслужащих

02.12.2020, 1:44, Новости дня

Партии «Патриоты России» и «Родина» выступили в поддержку внесенного президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о запрете иностранного гражданства или вида на жительство для военных и гражданских служащих.

«Партия «Патриоты России» поддерживает внесенный президентом РФ законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство. Это одно из положений нашей партийной программы. Человеку, который собирается защищать национальные и народные интересы, второе гражданство не нужно», – говорится в заявлении зампредседателя партии «Патриоты России» Надежды Корнеевой, передает ТАСС.

По ее словам, партия также предлагает «распространить этот закон на топ-менеджеров банков и корпораций, где есть государственное участие». «Государственные и народные интересы для этих людей должны быть на первом месте. Честным людям запасные аэродромы не нужны», – подчеркнула она.

В поддержку президентского законопроекта также выступила «Родина». «Этот закон должен заставить работать другие нормы и стать первым настоящим этапом необходимого процесса национализации элит», – говорится в заявлении партии. В «Родине» также считают, что действие документа нужно распространить на руководителей госкорпораций, банков с высокой долей государственного участия, государственных финансовых фондов. «Все руководящие должности такого уровня должны быть защищены от попадания на них людей с двойным гражданством, двойным дном, двойной моралью и двойными стандартами», – сказано в заявлении.

В свою очередь партия «Гражданская платформа» назвала предложенные меры стратегическими. «Эта стратегическая мера направлена на защиту национальной безопасности России, партия «Гражданская платформа» выступала и выступает за ее поддержку», – говорится в комментарии партии.

Всего глава государства предложил внести изменения в 24 федеральных закона. Уточняются положения об ограничениях для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием гражданства иностранного государства либо ВНЖ. «Кроме того, предусматривается обязанность таких лиц уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства либо получении вида на жительство за рубежом. В отношении работников дипломатической службы запрет на иностранное гражданство или вид на жительство распространяется также и на супругу или супруга работника», – отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ограничения, связанные с наличием иностранного паспорта или ВНЖ, предусмотрены и для военнослужащих. Также запрещается лицам с иностранным гражданством или ВНЖ замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства или вида на жительство для военных и гражданских служащих.

Законопроект предусматривает «установление ряда ограничений для отдельных категорий работников государственных органов и органов местного самоуправления в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства».