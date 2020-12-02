Минюст США не выявил масштабных фальсификаций на американских выборах

02.12.2020, 1:44, Новости дня

Министерство юстиции Соединенных Штатов и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, способных изменить результат состоявшихся в ноябре всеобщих американских выборов, сообщил министр юстиции США Уильям Барр.

«Имелось мнение, что [в ходе состоявшихся в начале ноября всеобщих американских выборов] будут допущены систематические фальсификации и поступят жалобы на оборудование, запрограммированное таким образом, чтобы искажать результаты [обработки бюллетеней]. Министерство внутренней безопасности [США] и Минюст следили за этим и пока что не выявили никаких подтверждений этому», – сообщил генпрокурор США в интервью Associated Press, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Большинство заявлений о нарушениях [в ходе выборов] касаются конкретных обстоятельств, лиц или проступков. Утверждений о систематических нарушениях не имеется», – сообщил министр юстиции США, уточнив, что в отдельных случаях речь идет максимум о судьбе нескольких тысяч голосов. «По состоянию дел на сегодня мы не заметили подлогов такого масштаба, который бы обусловил иной исход выборов», – подчеркнул Барр.

В прошлую пятницу действующий президент США Дональд Трамп сообщил о готовности покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Ранее глава Белого дома выразил уверенность, что Демократическая партия проиграла на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Он также пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

В прошлый вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов.

22 ноября предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Ранее глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения в ходе выборов являлись частью централизованного плана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.