Мнение: Лачин

02.12.2020, 1:42, Разное

Азербайджанские войска сегодня вошли в Лачинский район – последний район, который передается Азербайдану по итогам войны на основании трехстороннего соглашения-капитуляции.

Фактически теперь Баку должен "освоить" занятые территории – создать администрации, провести инвентаризацию, запустить программу по репатриации своих беженцев. И, конечно, взять под контроль границу с Арменией. Оставшаяся часть Карабаха, которая пока неподконтрольна Баку, отнесена на следующий этап, и уже понятно, что этот этап вряд ли будет повторением нынешней войны – воевать, в сущности, не с кем. Как только в Баку сочтут, что российские миротворцы больше не нужны, их в той или иной форме попросят на выход, после чего оставшиеся районы будут заняты в ходе военно-полицейской операции.

Как именно обоснуют вывод российских войск из Азербайджана в Кремле, мало кого беспокоит. Для внутреннего российского потребителя что-нибудь придумают маститые эксперты на телеканалах, а внешние по отношению к России игроки и без того прекрасно понимают, кто именно уже проиграл в этой войне. Путина (или кто там будет вместо него) вежливо поблагодарят и пожелают доброго пути без задержек по дороге.