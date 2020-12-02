Мнение: Флойд, ты можешь дышать?

02.12.2020, 1:38, Разное



Флойд, ты можешь дышать?

Еще несколько картинок от автора шедевра https://colonelcassad.livejournal.com/6367477.html, вызвавшего истерику австралийского правительства, которому очень не понравилось, что МИД КНР проиллюстрировал такой картинкой зверства австралийской военщины в Афганистане.



Ты просто пушечное мясо. Неблагодарные, глупые, бедные "детишки".



Извинись!



Коронация шута.



Коллективный иммунитет. Резня разрешенная государством.



Вы верите в бога-самозванца.



Давай, Майк! Я теряю контроль!

Автор Wuhe Qilin очень крут.